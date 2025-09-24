Схожий на "Ланцет": український дрон RAM-2X підірвав російський ЗРГК "Панцирь-С1"(фото)

Сили оборони України знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1» ударом вітчизняного баражуючого боєприпасу RAM-2X.

Дрон RAM-2X уразив ворожий ЗРГК у Луганському аеропорту. Супутникові знімки наслідків оприлюднив Telegram-канал Dnipro Osint.

Наслідки атаки БПЛА RAM-2X Фото: Dnipro Osint

"Було застосовано RAM-2X з X-подібним планером, як у російського "Ланцета". Дрон пролетів понад 100 км та успішно знищив ціль", — зазначили аналітики.

Своєю чергою Telegram-канал "Досье шпиона" повідомив, що за минулу добу стало відомо про знищення двох комплексів "Панцирь-С1". За даними джерела, атака на аеродром в районі Луганська відбувалася приблизно о 02:00. Другий ЗРПК було уражено на території населеного пункту Сніжне в Донецькій області.

Що відомо про дрон RAM-2X

За даними порталу "Мілітарний", RAM-2X здатен уражати об’єкти на відстані понад 100 кілометрів. БПЛА отримав систему "машинного зору", яка забезпечує захоплення об’єктів та автоматичне донаведення на ціль в умовах відсутності зв’язку.

Дрон RAM-2X має електричний двигун та запускається з катапульти. Він може нести різні види бойової частини: уламкову, термобаричну або бронебійну з ударним ядром. Максимальна вага бойового навантаження — 3 кг.

RAM-2X працює у парі з дроном-ретранслятором, який шукає цілі, відстежує їх, а також фіксує результати роботи баражуючого боєприпасу. Ретранслятор дозволяє дрону зберігати хороший зв'язок на великих відстанях.

Нагадаємо, українська компанія DeViro модернізувала свій баражуючий боєприпас "Булава", який також візуально нагадує "Ланцет".