Солнечные панели теряют слишком много энергии: ученые ломают голову над проблемой

Из-за несовершенства некоторых процессов солнечные панели часто работают не так эффективно, как могли бы. Все дело в так называемом солнечном топливе.

Решить проблему удалось шведским исследователям, пишет interestingengineering.com. Оказалось, что солнечная энергия может использоваться более выгодно с помощью систем на основе обычного железа, а, значит, и солнечное топливо может стать гораздо дешевле.

Ученые обнаружили, что для производства солнечного топлива, такого как зеленый водород, поглощающие свет молекулы должны передавать электрический заряд молекуле-акцептору. Если эта передача не работает как надо, много энергии теряется еще до того, как она сохранится в солнечном топливе.

В этом и состояла проблема – она не позволяла системам на основе железа работать так же эффективно, как более дорогим системам на основе редкоземельных металлов. Но теперь специалисты смогли проанализировать процесс на молекулярном уровне и обнаружили неожиданные механизмы, посредством которых молекулы-акцепторы могут как бы «заручиться помощью» соседних молекул для завершения передачи заряда.

Ученые отмечают, что их исследование открывает новые возможности для более эффективного преобразования солнечной энергии с использованием более распространенных металлов – например, того же железа.

