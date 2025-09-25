Сонячні панелі втрачають занадто багато енергії: вчені ламають голову над проблемою

Через недосконалість деяких процесів сонячні панелі часто працюють не так ефективно, як могли б. Вся справа в так званому сонячному паливі.

Вирішити проблему вдалося шведським дослідникам, пише interestingengineering.com. Виявилося, що сонячна енергія може використовуватися вигідніше за допомогою систем на основі звичайного заліза, а отже, і сонячне паливо може стати набагато дешевшим.

Вчені виявили, що для виробництва сонячного палива, такого як зелений водень, молекули, що поглинають світло, повинні передавати електричний заряд молекулі-акцептору. Якщо ця передача не працює як треба, багато енергії втрачається ще до того, як вона збережеться в сонячному паливі.

У цьому і полягала проблема — вона не давала змоги системам на основі заліза працювати так само ефективно, як дорожчим системам на основі рідкоземельних металів. Але тепер фахівці змогли проаналізувати процес на молекулярному рівні і виявили несподівані механізми, за допомогою яких молекули-акцептори можуть нібито "заручитися допомогою" сусідніх молекул для завершення передачі заряду.

Науковці зазначають, що їхнє дослідження відкриває нові можливості для ефективнішого перетворення сонячної енергії з використанням більш поширених металів — наприклад, того ж заліза.

