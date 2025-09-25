Как найти фото в телефоне: одна скрытая функция упростит пользователям жизнь

Для большинства пользователей Android приложение Google Фото – удобное место для хранения фотографий. Но иногда это хранилище превращается в настоящий завал, где сложно найти нужный снимок. Похоже, что в Google учли этот момент и нашли решение.

Google уже тестирует новую функцию сортировки в приложении "Фото", которая позволит находить одинаковые изображения, пишет androidauthority.com. Официально она еще не запустилась, но в версии 7.47.0.810631069 Google Фото эксперты издания обнаружили некоторые скрытые подсказки, указывающие на функцию "Похожие изображения".

Новая опция отображается в дополнительном меню с тремя точками внутри окна просмотра отдельного изображения. По всей видимости, Google использует обратный поиск изображений, и при нажатии на эту опцию отображаются другие фотографии, визуально похожие на первоначальную.

Пока непонятно, является ли эта функция базовым поиском по изображениям или использует искусственный интеллект. Однако, кроме нее, Google тестирует и другие функции сортировки для приложения "Фото". Список представляет собой интерфейс в стиле карточек Tinder, позволяющий пользователям выбирать и удалять изображения группами.

Ранее Фокус сообщал, что на всех телефонах Android скоро появится абсолютно новая функция. Опция Help me edit даст возможность заметно улучшить ваши снимки. Раньше она была доступна только на телефонах Pixel 10, но постепенно расширяется и на другие устройства.

Еще стало известно, что Android-смартфоны теперь лучше защищены от взлома. Настройки защиты будут автоматически сохраняться в облаке и восстанавливаться на новом устройстве.