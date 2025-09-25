Як знайти фото в телефоні: одна прихована функція спростить користувачам життя

Для більшості користувачів Android додаток Google Фото — зручне місце для зберігання фотографій. Але іноді це сховище перетворюється на справжній завал, де складно знайти потрібний знімок. Схоже, що в Google врахували цей момент і знайшли рішення.

Related video

Google вже тестує нову функцію сортування в додатку "Фото", яка дасть змогу знаходити однакові зображення, пише androidauthority.com. Офіційно вона ще не запустилася, але у версії 7.47.0.810631069 Google Фото експерти видання виявили деякі приховані підказки, що вказують на функцію "Схожі зображення".

Нова опція відображається в додатковому меню з трьома крапками всередині вікна перегляду окремого зображення. Очевидно, Google використовує зворотний пошук зображень, і під час натискання на цю опцію відображаються інші фотографії, візуально схожі на початкову.

Поки незрозуміло, чи є ця функція базовим пошуком за зображеннями, чи використовує штучний інтелект. Однак, крім неї, Google тестує й інші функції сортування для додатка "Фото". Список являє собою інтерфейс у стилі карток Tinder, що дає змогу користувачам вибирати і видаляти зображення групами.

Раніше Фокус повідомляв, що на всіх телефонах Android скоро з'явиться абсолютно нова функція. Опція Help me edit дасть можливість помітно поліпшити ваші знімки. Раніше вона була доступна тільки на телефонах Pixel 10, але поступово розширюється і на інші пристрої.

Ще стало відомо, що Android-смартфони тепер краще захищені від злому. Налаштування захисту будуть автоматично зберігатися в хмарі та відновлюватися на новому пристрої.