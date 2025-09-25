В Китае запустили "солнечную" железную дорогу мощностью 6 МВт: как она устроена
Китайская государственная компания CHN Energy 22 сентября запустила первую в Китае систему, которая снабжает солнечной энергией тяжелые грузовые поезда на железной дороге Baoshen Railway Group.
Пилотный проект включает скоординированную систему энергоснабжения, объединившую солнечные модули, аккумуляторные батареи для хранения энергии и сетевое оборудование. Новая линия для транспортировки угля открывает путь к декарбонизации большой электрифицированной железнодорожной инфраструктуры страны. Подробности раскрыло китайское медиа Сaixin Global.
Система состоит из фотоэлектрических модулей мощностью 6 МВт и аккумуляторных батарей емкостью 4 МВтч. Судя по фото, солнечные панели установили вдоль железнодорожных колей.
Как ожидается, проект будет генерировать 7,4 млн кВтч в год и подавать напрямую тяжелым электрическим поездам на участке железной дороги протяженностью 303 км, экономя 2218 тонн угля и сокращая выбросы углекислого газа на 5804 тонны в год. Она обеспечивает генерацию чистой энергии, поддерживая политику Китая по экологизации железнодорожного транспорта.
CHN Energy входит в пятерку крупнейших государственных энергетических компаний Китая и является крупнейшим производителем угля в мире. Baoshen Railway Group является дочерней компанией CHN Energy и использует свою железную дорогу для перевозки тяжелых грузов.
Ранее во Франции установили солнечные панели на железнодорожных путях. Инженеры решили проверить, насколько долго и надежно они смогут работать, добывая электроэнергию.
Сообщали также, что стартап Sun-ways из Швейцарии решил установить солнечную систему на железной дороге. Предполагается, что панели на участке длиной 100 метров можно будет снимать и менять.