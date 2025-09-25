У Китаї запустили "сонячну" залізницю потужністю 6 МВт: як вона влаштована

Китайська державна компанія CHN Energy 22 вересня запустила першу в Китаї систему, яка забезпечує сонячною енергією важкі вантажні поїзди на залізниці Baoshen Railway Group.

Пілотний проєкт включає скоординовану систему енергопостачання, що об'єднала сонячні модулі, акумуляторні батареї для зберігання енергії та мережеве обладнання. Нова лінія для транспортування вугілля відкриває шлях до декарбонізації великої електрифікованої залізничної інфраструктури країни. Подробиці розкрило китайське медіа Сaixin Global.

Система складається з фотоелектричних модулів потужністю 6 МВт і акумуляторних батарей ємністю 4 МВтг. Судячи з фото, сонячні панелі встановили вздовж залізничних колій.

Як очікується, проєкт генеруватиме 7,4 млн кВтг на рік і подаватиме безпосередньо важким електричним поїздам на ділянці залізниці завдовжки 303 км, заощаджуючи 2218 тонн вугілля і скорочуючи викиди вуглекислого газу на 5804 тонни на рік. Вона забезпечує генерацію чистої енергії, підтримуючи політику Китаю з екологізації залізничного транспорту.

CHN Energy входить до п'ятірки найбільших державних енергетичних компаній Китаю і є найбільшим виробником вугілля у світі. Baoshen Railway Group є дочірньою компанією CHN Energy і використовує свою залізницю для перевезення важких вантажів.

Раніше у Франції встановили сонячні панелі на залізничних коліях. Інженери вирішили перевірити, наскільки довго і надійно вони зможуть працювати, добуваючи електроенергію.

Повідомляли також, що стартап Sun-ways зі Швейцарії вирішив встановити сонячну систему на залізниці. Передбачається, що панелі на ділянці завдовжки 100 метрів можна буде знімати і міняти.