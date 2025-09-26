Трамп подписал указ, который позволяет приобрести Тик-Ток и сделать его "полностью американским" (видео)

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который разрешает продажу американских активов TikTok консорциуму инвесторов из США.

Таким образом Трамп якобы "спас" Тик-Ток от запрета на территории США, пишет Clash Report.

Американский президент отметил, что соцсеть продолжит работу в стране, но теперь — с соблюдением требований по защите данных.

Соглашение предусматривает, что американские инвесторы, включая Oracle и Silver Lake, получат контроль над 80% акций TikTok в США, тогда как ByteDance сохранит менее 20%. Консорциум обеспечит надзор за советом директоров и алгоритмами, чтобы гарантировать безопасность данных американских пользователей. Трамп заявил, что соглашение соответствует требованиям национальной безопасности США.

Трамп подчеркнул, что китайский лидер Си Цзиньпин одобрил сделку, и США получат налоговые поступления от сделки.

"TikTok больше не будет использоваться как пропагандистское оружие против американцев", — подчеркнул вице-президент США Джей Ди Вэнс.

