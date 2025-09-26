Трамп підписав указ, який дозволяє придбати Тік-Ток та зробити його "повністю американським" (відео)

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє продаж американських активів TikTok консорціуму інвесторів зі США.

Related video

Таким чином Трамп нібито "врятував" Тік-Ток від заборони на території США, пише Clash Report.

Американський президент зазначив, що соцмережа продовжить роботу в країні, але тепер — із дотриманням вимог щодо захисту даних.

Угода передбачає, що американські інвестори, включно з Oracle та Silver Lake, отримають контроль над 80% акцій TikTok у США, тоді як ByteDance збереже менш ніж 20%. Консорціум забезпечить нагляд за радою директорів та алгоритмами, щоб гарантувати безпеку даних американських користувачів. Трамп заявив, що угода відповідає вимогам національної безпеки США.

Трамп наголосив, що китайський лідер Сі Цзіньпін схвалив угоду, і США отримають податкові надходження від операції.

"TikTok більше не буде використовуватися як пропагандистська зброя проти американців", — підкреслив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Нагадаємо, у липні в Києві невідомі в прямому етері транслювали в Тік-Ток роботу ППО.

Фокус також писав про те, як зірка українського ТікТок за три роки назбирав собі на квартиру.