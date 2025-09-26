Можно играть без консоли: на рынок вышли новые QLED-телевизоры Acerpure Nitro

Компания Acerpure представила новую линейку игровых телевизоров Nitro. Серия доступна в четырех размерах – 43, 55, 65 и 75 дюймов, дисплеи поддерживают HDR10, Dolby Vision и режим Filmmaker Mode.

Телевизоры Nitro оснащены 4K QLED-панелями с разрешением 3840 x 2160 пикселей, сообщает gizmochina.com. Они поддерживают высокоскоростную частоту обновления 120 Гц (HSR), режим Auto Low Latency Mode (ALLM), переменную частоту обновления (VRR) и компенсацию движения с помощью оценки движения (MEMC) для плавного воспроизведения с минимальной задержкой.

Фишка этих телевизоров в том, что они поддерживают игровые манипуляторы с функцией Plug-and-Play. Это позволяет играть на телевизоре без консоли. У телевизоров есть несколько портов – HDMI, USB, RJ45, а также спутниковый тюнер и разъем для наушников.

Беспроводные возможности включают двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth. Есть и встроенная технология Chromecast, и функция поиска для комплектного пульта дистанционного управления.

В зависимости от модели, телевизоры обеспечивают аудиовыход мощностью до 50 Вт с поддержкой Dolby Atmos и встроенным сабвуфером. Есть и режим караоке. Телевизоры работают на базе Google TV 5.0 под управлением Android 14, поддерживают голосовое управление Google Assistant и снабжены 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти.

У всех моделей безрамочный дизайн, угол обзора 178 градусов и яркость до 350 нит.

Ранее стало известно, что сон у телевизора может быть полезным. Обычно медики это не одобряют, но для некоторых людей телевизор является просто частью ритуала засыпания.