Можна грати без консолі: на ринок вийшли нові QLED-телевізори Acerpure Nitro

Компанія Acerpure представила нову лінійку ігрових телевізорів Nitro. Серія доступна в чотирьох розмірах — 43, 55, 65 і 75 дюймів, дисплеї підтримують HDR10, Dolby Vision і режим Filmmaker Mode.

Телевізори Nitro оснащені 4K QLED-панелями з роздільною здатністю 3840 x 2160 пікселів, повідомляє gizmochina.com. Вони підтримують високошвидкісну частоту оновлення 120 Гц (HSR), режим Auto Low Latency Mode (ALLM), змінну частоту оновлення (VRR) і компенсацію руху за допомогою оцінки руху (MEMC) для плавного відтворення з мінімальною затримкою.

Фішка цих телевізорів у тому, що вони підтримують ігрові маніпулятори з функцією Plug-and-Play. Це дає змогу грати на телевізорі без консолі. У телевізорів є кілька портів — HDMI, USB, RJ45, а також супутниковий тюнер і роз'єм для навушників.

Бездротові можливості включають дводіапазонний Wi-Fi і Bluetooth. Є і вбудована технологія Chromecast, і функція пошуку для комплектного пульта дистанційного керування.

Залежно від моделі, телевізори забезпечують аудіовихід потужністю до 50 Вт з підтримкою Dolby Atmos і вбудованим сабвуфером. Є й режим караоке. Телевізори працюють на базі Google TV 5.0 під управлінням Android 14, підтримують голосове управління Google Assistant і мають 2 ГБ оперативної пам'яті та 16 ГБ вбудованої пам'яті.

У всіх моделей безрамковий дизайн, кут огляду 178 градусів і яскравість до 350 ніт.

