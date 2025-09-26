В Украине научились превращать самые дешевые FPV-дроны в "суперумные": как это поможет ВСУ

Украинская компания Sine Engineering разрабатывает технологию группового контроля дронов, которую ВСУ смогут применять в боевых условиях.

Такие системы существуют уже давно и хорошо работают на полигонах, но дают сбои под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. CEO Sine Engineering Андрей Чулик рассказал подробности в интервью для издания DOU.

Технологии группового контроля часто используют для организации шоу дронов, которые создают разные рисунки в небе. Говоря простыми словами, они позволяют оператору дать команду на выполнение какой-то задачи одновременно нескольким беспилотникам.

"Мы адаптируем технологию для использования на поле боя, что значительно усложняет задачу. Мы уже можем любой самый простой и дешевый FPV-дрон переработать в суперумный дрон, который будет летать без GPS. И таких дронов в группе одновременно может быть больше десяти. Достаточно установить модуль", — заявил Андрей Чулик.

Нужно различать групповой контроль (mass control) и рой дронов (swarm). Рой состоит из 10 или больше БПЛА с высоким уровнем автономности, которые сами находят цель, определяют ее и решают, как ее поразить.

"Представьте компьютерную стратегию StarCraft. Когда вы выбираете одновременно несколько юнитов и ими управляете – это групповой контроль. А компьютер, играющий против вас – это уже ближе к рою", — объяснил руководитель компании.

Ранее в сентябре писали, что США отправят в Украину 33 000 новейших дронов от Auterion, работающих в роях, по контракту с Пентагоном. БПЛА будут координироваться благодаря технологии искусственного интеллекта Nemyx. Исполнительный директор Auterion Лоренц Майер признал, что система еще не применялась в боях, но может кардинально изменить ведение войны.

Недавно украинский стартап Swarmer испытал рой БПЛА, автономность которого обеспечивает ИИ. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что технологии компании уже показали эффективность на поле боя.