В Україні навчилися перетворювати найдешевші FPV-дрони на "суперрозумні": як це допоможе ЗСУ

Українська компанія Sine Engineering розробляє технологію групового контролю дронів, яку ЗСУ зможуть застосовувати в бойових умовах.

Related video

Такі системи існують уже давно і добре працюють на полігонах, але дають збої під впливом засобів радіоелектронної боротьби. CEO Sine Engineering Андрій Чулик розповів подробиці в інтерв'ю для видання DOU.

Технології групового контролю часто використовують для організації шоу дронів, які створюють різні малюнки в небі. Говорячи простими словами, вони дають змогу оператору дати команду на виконання якогось завдання одночасно кільком безпілотникам.

"Ми адаптуємо технологію для використання на полі бою, що значно ускладнює завдання. Ми вже можемо будь-який найпростіший і найдешевший FPV-дрон переробити в суперрозумний дрон, який літатиме без GPS. І таких дронів у групі одночасно може бути більше десяти. Досить встановити модуль", — заявив Андрій Чулик.

Потрібно розрізняти груповий контроль (mass control) і рій дронів (swarm). Рой складається з 10 або більше БПЛА з високим рівнем автономності, які самі знаходять ціль, визначають її та вирішують, як її вразити.

"Уявіть комп'ютерну стратегію StarCraft. Коли ви вибираєте одночасно кілька юнітів і ними керуєте — це груповий контроль. А комп'ютер, який грає проти вас — це вже ближче до рою", — пояснив керівник компанії.

Раніше у вересні писали, що США відправлять в Україну 33 000 новітніх дронів від Auterion, що працюють у роях, за контрактом із Пентагоном. БПЛА координуватимуться завдяки технології штучного інтелекту Nemyx. Виконавчий директор Auterion Лоренц Маєр визнав, що система ще не застосовувалася в боях, але може кардинально змінити ведення війни.

Нещодавно український стартап Swarmer випробував рій БПЛА, автономність якого забезпечує ШІ. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що технології компанії вже показали ефективність на полі бою.