"Пилота надо отводить подальше": разработчик предсказал, как дроны изменятся за 10 лет

Война в Украине дала сильный толчок беспилотным технологиям, и если в начале они ассоциировались с большими аппаратами, такими как Bayraktar или MQ-Reaper, то теперь на рынке доминируют дешевые FPV-дроны, которые заметно изменятся в ближайшем будущем.

В ближайшие годы военные сделают ставку на автономность и надежность связи. CEO компании Sine Engineering Андрей Чулик предсказал, как дроны изменятся за 10 лет в интервью изданию DOU.

По его словам, украинским военным нужно очень много дронов, поэтому в стране производят около 4,5 миллиона аппаратов в год. Оснащать каждый из них передовыми компонентами невозможно, поэтому производители полагаются на коммерчески доступные системы (affordable systems), такие как самодельные FPV-коптеры и готовые БПЛА вроде Mavic от DJI.

"Это ближе к коммерческому сегменту, чем mil-grade, но с требованием чрезвычайной устойчивости в боевых условиях", — подчеркнул Андрей Чулик.

Самыми важными технологиями для беспилотников он считает навигацию, связь и автономность, поскольку они дают большие преимущества перед противником. Андрей Чулик предвидит, что в этих отраслях инженерам хватит работы минимум на 10 лет, чтобы довести все до идеального состояния.

Постепенно дорогие технологии становятся доступнее, и их можно интегрировать в более дешевые системы. Поэтому обычные FPV-дроны получают более стойкую связь, лучшие камеры и даже системы искусственного интеллекта, которыми раньше оснащались только большие и дорогие беспилотные аппараты.

Для улучшения связи нужно полностью перейти от обычных радиотехнологий и мобильных сетей на шумообразные сигналы, которые очень трудно определять и подавлять. Навигация же должна работать при практически любых условиях и средствах подавления. В этом помогут спутниковые системы, ведь небольшие спутники класса CubeSat позволяют создавать простые орбитальные сети, достаточные для обеспечения качественной связи.

"В компьютерной звезде и AI я вижу движение к полной цифровой копии поля боя. Чтобы системы могли передавать только метаданные, связанные с интерпретацией пространства, а не видеопоток. Так можно будет передавать минимум данных по радио, но каждая система будет иметь одно и то же представление о том, что она видит. И само собой, пилота надо отводить от фронта подальше", — поделился мнением Андрей Чулик.

В интервью Андрей Чулик также рассказал о новой технологии группового контроля дронов, которую разрабатывает Sine Engineering. Она может превратить дешевые коптеры в очень "умные" машины.

Ранее писали, как дроны-перехватчики изменили войну в Украине. Они лишили ВС РФ преимущества в разведке с воздуха, а потом начали сбивать и "Шахеды".