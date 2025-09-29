"Пілота треба відводити подалі": розробник передбачив, як дрони зміняться за 10 років

Війна в Україні дала сильний поштовх безпілотним технологіям, і якщо на початку вони асоціювалися з великими апаратами, як-от Bayraktar або MQ-Reaper, то тепер на ринку домінують дешеві FPV-дрони, які помітно зміняться в найближчому майбутньому.

Найближчими роками військові зроблять ставку на автономність і надійність зв'язку. CEO компанії Sine Engineering Андрій Чулик передбачив, як дрони зміняться за 10 років в інтерв'ю виданню DOU.

За його словами, українським військовим потрібно дуже багато дронів, тому в країні виробляють близько 4,5 мільйона апаратів на рік. Оснащувати кожен із них передовими компонентами неможливо, тому виробники покладаються на комерційно доступні системи (affordable systems), як-от саморобні FPV-коптери та готові БПЛА на кшталт Mavic від DJI.

"Це ближче до комерційного сегменту, ніж mil-grade, але з вимогою надзвичайної стійкості в бойових умовах", — наголосив Андрій Чулик.

Найважливішими технологіями для безпілотників він вважає навігацію, зв'язок і автономність, оскільки вони дають великі переваги перед противником. Андрій Чулик передбачає, що в цих галузях інженерам вистачить роботи щонайменше на 10 років, щоб довести все до ідеального стану.

Поступово дорогі технології стають доступнішими, і їх можна інтегрувати в дешевші системи. Тому звичайні FPV-дрони отримують більш стійкий зв'язок, кращі камери і навіть системи штучного інтелекту, якими раніше оснащувалися тільки великі і дорогі безпілотні апарати.

Для поліпшення зв'язку потрібно повністю перейти від звичайних радіотехнологій і мобільних мереж на шумоподібні сигнали, які дуже важко визначати і пригнічувати. Навігація ж має працювати за практично будь-яких умов і засобів придушення. У цьому допоможуть супутникові системи, адже невеликі супутники класу CubeSat дають змогу створювати прості орбітальні мережі, достатні для забезпечення якісного зв'язку.

"У комп'ютерній зірці та AI я бачу рух до повної цифрової копії поля бою. Щоб системи могли передавати тільки метадані, пов'язані з інтерпретацією простору, а не відеопотік. Так можна буде передавати мінімум даних по радіо, але кожна система матиме одне й те саме уявлення про те, що вона бачить. І само собою, пілота треба відводити від фронту подалі", — поділився думкою Андрій Чулик.

В інтерв'ю Андрій Чулик також розповів про нову технологію групового контролю дронів, яку розробляє Sine Engineering. Вона може перетворити дешеві коптери на дуже "розумні" машини.

Раніше писали, як дрони-перехоплювачі змінили війну в Україні. Вони позбавили ЗС РФ переваги в розвідці з повітря, а потім почали збивати і "Шахеди".