Топ 3 от LG, Samsung и TCL: эксперты назвали лучшие телевизоры сентября 2025 года (фото)

Современные телевизоры тем и хороши, что предлагают множество разных функций, и свою модель могут найти и геймеры, и любители спортивных трансляций, и киноманы.

Related video

При всем разнообразии главным игроками остаются три бренда – Samsung, LG TCL, отмечает cnet.com. Эксперты издания составили собственный топ-3 за сентябрь 2025 года, и каждой модели присвоили свою категорию.

Samsung S95F

Этот телевизор признали лучшим по качеству изображения.

Телевизор Samsung S95F Фото: cnet.com

Samsung S95F собрал все лучшее из прошлогодней модели S95D – превосходное качество изображения, сверхбыстрый игровой процесс, топовое антибликовое покрытие – и сумел усовершенствовать это еще больше, Особенно впечатляет то, как хорошо он подавляет отражения, – и потому просто идеален для просмотра в помещении с ярким светом

Яркость телевизора в 2025 году увеличилась примерно на 30%, и он может составить конкуренцию даже еще более яркому (по крайней мере, так заявлено) LG G5.

LG OLED G5

Этот тот самый яркий OLED-телевизор. Он повысил яркость на целых 40% по сравнению с прошлогодней моделью. А цветопередача у модели G5 лучше, чем у другого топового телевизора LG C5.

Телевизор LG OLED G5 Фото: LG

Благодаря своей высокой яркости G5 отлично подходит для использования в освещенном помещении (хотя, как было указано, Samsung S95F все же лучше справляется с бликами и отражениями).

TCL QM8K

Лучший ЖК-телевизор 2025 года. Залог качества изображения TC – технология mini-LED и новая система управления Halo Control, предназначенная для уменьшения засветки в темных сценах.

Телевизор TCL QM8K Фото: TCL

Телевизор также отличается элегантным дизайном, удобной подставкой и стильным пультом дистанционного управления.

Ранее Фокус писал про лучшие телевизоры с экраном 85 дюймов. В почетный список попали модели от Samsung, Sony, TCL, LG и Hisense.

Также стало известно, какие телевизоры подойдут геймерам. В частности, фанатам видеоигр рекомендуют модель LG C4 (впрочем, и для просмотра фильмов она тоже отлично подойдет).