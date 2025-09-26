Топ 3 від LG, Samsung і TCL: експерти назвали найкращі телевізори вересня 2025 року (фото)
Сучасні телевізори тим і гарні, що пропонують безліч різних функцій, і свою модель можуть знайти і геймери, і любителі спортивних трансляцій, і кіномани.
За всього розмаїття головними гравцями залишаються три бренди — Samsung, LG TCL, зазначає cnet.com. Експерти видання склали власний топ-3 за вересень 2025 року, і кожній моделі присвоїли свою категорію.
Samsung S95F
Цей телевізор визнали найкращим за якістю зображення.
Samsung S95F зібрав усе найкраще з минулорічної моделі S95D — чудову якість зображення, надшвидкий ігровий процес, топове покриття антивідблисків — і зумів удосконалити це ще більше, Особливо вражає те, як добре він пригнічує віддзеркалення, — і тому просто ідеальний для перегляду в приміщенні з яскравим світлом.
Яскравість телевізора у 2025 році збільшилася приблизно на 30%, і він може скласти конкуренцію навіть ще яскравішому (принаймні, так заявлено) LG G5.
LG OLED G5
Цей той самий яскравий OLED-телевізор. Він підвищив яскравість на цілих 40% порівняно з торішньою моделлю. А передача кольору у моделі G5 краща, ніж в іншого топового телевізора LG C5.
Завдяки своїй високій яскравості G5 відмінно підходить для використання в освітленому приміщенні (хоча, як було зазначено, Samsung S95F все ж таки краще справляється з відблисками і віддзеркаленнями).
TCL QM8K
Найкращий РК-телевізор 2025 року. Запорука якості зображення TC — технологія mini-LED і нова система управління Halo Control, призначена для зменшення засвічення в темних сценах.
Телевізор також вирізняється елегантним дизайном, зручною підставкою і стильним пультом дистанційного керування.
