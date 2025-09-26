Топ 3 від LG, Samsung і TCL: експерти назвали найкращі телевізори вересня 2025 року (фото)

Сучасні телевізори тим і гарні, що пропонують безліч різних функцій, і свою модель можуть знайти і геймери, і любителі спортивних трансляцій, і кіномани.

Related video

За всього розмаїття головними гравцями залишаються три бренди — Samsung, LG TCL, зазначає cnet.com. Експерти видання склали власний топ-3 за вересень 2025 року, і кожній моделі присвоїли свою категорію.

Samsung S95F

Цей телевізор визнали найкращим за якістю зображення.

Телевізор Samsung S95F Фото: cnet.com

Samsung S95F зібрав усе найкраще з минулорічної моделі S95D — чудову якість зображення, надшвидкий ігровий процес, топове покриття антивідблисків — і зумів удосконалити це ще більше, Особливо вражає те, як добре він пригнічує віддзеркалення, — і тому просто ідеальний для перегляду в приміщенні з яскравим світлом.

Яскравість телевізора у 2025 році збільшилася приблизно на 30%, і він може скласти конкуренцію навіть ще яскравішому (принаймні, так заявлено) LG G5.

LG OLED G5

Цей той самий яскравий OLED-телевізор. Він підвищив яскравість на цілих 40% порівняно з торішньою моделлю. А передача кольору у моделі G5 краща, ніж в іншого топового телевізора LG C5.

Телевізор LG OLED G5 Фото: LG

Завдяки своїй високій яскравості G5 відмінно підходить для використання в освітленому приміщенні (хоча, як було зазначено, Samsung S95F все ж таки краще справляється з відблисками і віддзеркаленнями).

TCL QM8K

Найкращий РК-телевізор 2025 року. Запорука якості зображення TC — технологія mini-LED і нова система управління Halo Control, призначена для зменшення засвічення в темних сценах.

Телевізор TCL QM8K Фото: TCL

Телевізор також вирізняється елегантним дизайном, зручною підставкою і стильним пультом дистанційного керування.

Раніше Фокус писав про найкращі телевізори з екраном 85 дюймів. До почесного списку потрапили моделі від Samsung, Sony, TCL, LG і Hisense.

Також стало відомо, які телевізори підійдуть геймерам. Зокрема, фанатам відеоігор рекомендують модель LG C4 (втім, і для перегляду фільмів вона теж чудово підійде).