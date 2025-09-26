Смартфоны OnePlus оказались в опасности: о чем идет речь и как это исправить

Недавно владельцы телефонов OnePlus были неприятно удивлены новостью об уязвимости, затронувшей эти гаджеты. Ситуация получила огласку и компания-производитель, хоть с опозданием, но отреагировала на нее.

Поначалу OnePlus просто отмалчивалась, напоминает androidpolice.com. Но проблема получила большой резонанс и много обговаривалась в интернете, и в конце концов компания официально признала ее наличие и указала сроки ее решения.

Ситуация была действительно серьезная, отмечает издание. Речь шла о том, что уязвимость, обнаруженная на некоторых смартфонах OnePlus, "позволяет любому приложению, установленному на устройстве, считывать данные SMS/MMS и метаданные от системного поставщика услуг телефонии". К тому же, все это могло происходить вообще без ведома пользователя, – и даже в том случае, если он не совершал никаких рискованных действий.

Для решения проблемы с безопасностью компания OnePlus выпустит специальное обновление. Оно начнет запускаться с середины октября. Производитель не уточняет, сколько именно его устройств оказались уязвимы, но издание предполагает, что это может касаться большого количества телефонов, – не исключено, что даже всей линейки OnePlus.

