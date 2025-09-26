Смартфони OnePlus опинилися в небезпеці: про що йдеться і як це виправити

Нещодавно власники телефонів OnePlus були неприємно здивовані новиною про вразливість, яка зачепила ці гаджети. Ситуація набула розголосу і компанія-виробник, хоч із запізненням, але відреагувала на неї.

Спочатку OnePlus просто відмовчувалася, нагадує androidpolice.com. Але проблема набула великого резонансу і багато обговорювалася в інтернеті, і врешті-решт компанія офіційно визнала її наявність і вказала терміни її вирішення.

Ситуація була дійсно серйозна, зазначає видання. Йшлося про те, що вразливість, виявлена на деяких смартфонах OnePlus, "дає змогу будь-якому додатку, встановленому на пристрої, зчитувати дані SMS/MMS і метадані від системного постачальника послуг телефонії". До того ж, усе це могло відбуватися взагалі без відома користувача, — і навіть у тому разі, якщо він не здійснював жодних ризикованих дій.

Для вирішення проблеми з безпекою компанія OnePlus випустить спеціальне оновлення. Воно почне запускатися з середини жовтня. Виробник не уточнює, скільки саме його пристроїв виявилися вразливими, але видання припускає, що це може стосуватися великої кількості телефонів, — не виключено, що навіть усієї лінійки OnePlus.

Раніше Фокус писав, що смартфон OnePlus був включений в топ-5 смартфонів, які заряджаються швидше за всіх. Зокрема, до списку лідерів потрапила модель OnePlus 13.

Також стало відомо, що китайський смартфон OnePlus 13T за потужністю батареї обігнав навіть флагманські гаджети Apple і Samsung. Цьому допомогла нова кремній-вуглецева технологія.