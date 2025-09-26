Все ждали уже давно: на смартфонах Samsung наконец-то появится одна полезная опция

Уже довольно много производителей смартфонов предлагают пользователям жест "Назад", который позволяет дважды коснуться задней панели для активации определенных приложений или функций. Теперь такая функции появится и на смартфонах Samsung.

Ранее у Samsung этот жест требовал загрузки приложения Samsung Good Lock, поясняет androidauthority.com. Однако теперь эксперты издания обнаружили эту функцию в утечках сборки One UI 8.5.

Так что теперь владельцы смартфонов Samsung Galaxy смогут просто дважды нажать на заднюю панель своего телефона и не загружать отдельно специальное приложение.

Специалисты изучили последнюю внутреннюю сборку One UI 8.5 и выяснили, что Samsung работает над функцией "двойного обратного касания": об этом свидетельствовали найденные в сборке строки «double_back_tap» и подробное описание этого жеста.

Еще эксперты нашли список функций, которые можно активировать двойным нажатием по заднюю панель телефона Galaxy. Среди таких функций:

"Выбор ИИ";

"Фонарик";

"Уведомления";

"Открыть приложение";

"Дисплей в режиме конфиденциальности";

"Быстрые настройки";

"Скриншот".

Необходимость добавления функции двойного касания назрела уже давно, отмечают тестировщики. Если Samsung не бросит эту идею, он присоединится к тем, у кого функция двойного нажатия "Назад" уже была, – Google, Apple, Xiaomi и ASUS.

