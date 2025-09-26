Усі чекали вже давно: на смартфонах Samsung нарешті з'явиться одна корисна опція
Уже досить багато виробників смартфонів пропонують користувачам жест "Назад", який дає змогу двічі торкнутися задньої панелі для активації певних застосунків або функцій. Тепер така функції з'явиться і на смартфонах Samsung.
Раніше у Samsung цей жест вимагав завантаження програми Samsung Good Lock, пояснює androidauthority.com. Однак тепер експерти видання виявили цю функцію у витоках збірки One UI 8.5.
Тож тепер власники смартфонів Samsung Galaxy зможуть просто двічі натиснути на задню панель свого телефону і не завантажувати окремо спеціальний додаток.
Фахівці вивчили останню внутрішню збірку One UI 8.5 і з'ясували, що Samsung працює над функцією "подвійного зворотного торкання": про це свідчили знайдені в збірці рядки "double_back_tap" і докладний опис цього жесту.
Ще експерти знайшли список функцій, які можна активувати подвійним натисканням по задній панелі телефону Galaxy. Серед таких функцій:
- "Вибір ШІ";
- "Ліхтарик";
- "Повідомлення";
- "Відкрити застосунок";
- "Дисплей у режимі конфіденційності";
- "Швидкі налаштування";
- "Скріншот".
Необхідність додавання функції подвійного торкання назріла вже давно, зазначають тестувальники. Якщо Samsung не кине цю ідею, він приєднається до тих, у кого функція подвійного натискання "Назад" уже була, — Google, Apple, Xiaomi і ASUS.
