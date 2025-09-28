Заменит солнечные панели: генератор обеспечит дома электричеством при помощи воды (видео)

Компактная, портативная турбина подходит для автономного использования. По словам разработчиков, она дает мощность 12-ти солнечных батарей.

Гидрокинетическая турбина от канадской компания Idénergie преобразовывает потоки воды в электричество. Хотя эта идея не нова, инженеры сделали так, что устройство подходит для любого дома. Оно создано из алюминия и стали, устойчиво к ржавчине, пишет ecoticias.com.

Многим домам, не подключенным к электросети, требуется 6–9 кВт*ч в день, а данный турбогенератор может вырабатывать 14 кВт*ч энергии в день. Это значит, что все потребности домохозяйства в электроэнергии он удовлетворит.

Система располагает вращающимися лопастями для использования кинетической энергии движущейся воды. Безвальный генератор долговечен и практически не требует обслуживания. Встроенный преобразователь оптимизирует мощность, обеспечивая бесперебойную подачу энергии. Благодаря автоматическому запуску и удаленному мониторингу система также оснащена современными технологическими функциями. Генератор энергии Idénergie не зависит от солнечного света и использует течение воды круглосуточно.

Цена составляет около 10 000 долларов США, что относительно разумно по сравнению с установкой 12 панелей в местах с интенсивным солнечным освещением. Это, безусловно, верная инвестиция, поскольку она обеспечивает экономию электроэнергии примерно на 50% по сравнению с другими традиционными генераторами. Еще одним преимуществом является использование перерабатываемых материалов в конструкции. Установка генератора проста, но для использования в местных водоемах может потребоваться разрешение.

Все больше горожан отказываются от традиционных методов производства энергии и обращают внимание на такие решения, как речная турбина Idénergie, которая обеспечивает надежное и устойчивое решение. Такой электрогенератор делает энергию реки доступной и практичной.

