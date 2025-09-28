Замінить сонячні панелі: генератор забезпечить будинки електрикою за допомогою води (відео)

Компактна, портативна турбіна підходить для автономного використання. За словами розробників, вона дає потужність 12-ти сонячних батарей.

Гідрокінетична турбіна від канадської компанія Idénergie перетворює потоки води на електрику. Хоча ця ідея не нова, інженери зробили так, що пристрій підходить для будь-якого будинку. Він створений з алюмінію і сталі, стійкий до іржі, пише ecoticias.com.

Багатьом будинкам, не підключеним до електромережі, потрібно 6-9 кВт*год на день, а цей турбогенератор може виробляти 14 кВт*год енергії на день. Це означає, що всі потреби домогосподарства в електроенергії він задовольнить.

Система має в своєму розпорядженні обертові лопаті для використання кінетичної енергії води, що рухається. Безвальний генератор довговічний і практично не потребує обслуговування. Вбудований перетворювач оптимізує потужність, забезпечуючи безперебійну подачу енергії. Завдяки автоматичному запуску та віддаленому моніторингу система також оснащена сучасними технологічними функціями. Генератор енергії Idénergie не залежить від сонячного світла і використовує течію води цілодобово.

Ціна становить близько 10 000 доларів США, що відносно розумно порівняно з установкою 12 панелей у місцях з інтенсивним сонячним освітленням. Це, безумовно, вірна інвестиція, оскільки вона забезпечує економію електроенергії приблизно на 50% порівняно з іншими традиційними генераторами. Ще однією перевагою є використання перероблюваних матеріалів у конструкції. Установка генератора проста, але для використання в місцевих водоймах може знадобитися дозвіл.

Дедалі більше містян відмовляються від традиційних методів виробництва енергії та звертають увагу на такі рішення, як річкова турбіна Idénergie, що забезпечує надійне та стійке рішення. Такий електрогенератор робить енергію річки доступною та практичною.

