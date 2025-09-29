ИИ от Apple наконец-то начнет работать нормально: что известно об обновлении iOS 26

Компания Apple анонсировала набор функций искусственного интеллекта для iPhone еще в 2024 году. Apple Intelligence до сих пор работает очень несовершенно. Но, похоже, что Apple наконец-то изменит ситуацию.

В планах компании уже значатся два крупных обновления iOS 26, пишет phonearena.com со ссылкой инсайдера Apple Марка Гурмана. Особенно обрадуются китайские пользователи, у которых Apple Intelligence вообще не работала на iPhone 16, хотя это была самая разрекламированная функция той линейки телефонов.

С выходом новой линейки iPhone 17 все поменялось, и в iOS 26.2 и iOS 26.3 Apple официально обеспечит поддержку своих ИИ-сервисов в Китае. Доказательством этого может случить и появление в iOS 26.1 китайского языка и даже мандаринского наречия.

Впрочем, отсутствие инструментов ИИ было не единственной китайской проблемой Apple. Например, самый тонкий iPhone Air на территории КНР пока что тоже недоступен из-за использования e-SIM. Это объясняется тем, что услуги международных операторов в Китае могут быть ограничены или работать медленнее, а смартфоны, продающиеся на территории самой страны, часто не поддерживают eSIM. Все из-за того, что китайские власти опасаются "внешнего контроля", и поэтому ограничивают и интернет, и доступ к eSIM.

Напомним, ранее пользователи жаловались, что iPhone 17 быстро принимает "не товарный" вид. В сети стали появляться фотографии смартфонов с вмятинами и потертостями – при том, что линейка iPhone 17 была представлена совсем недавно. Царапины обнаружили и на черных, и на темно-синих вариантах iPhone 17 Pro и Pro Max. Причем проблему фиксировали как раз в китайских магазинах.

Также сообщалось, что вскоре после презентации в камерах новых iPhone 17 нашли серьезный дефект, и эта проблема проявилась еще до официального старта продаж, который открылся 19 сентября.