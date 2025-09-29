ШІ від Apple нарешті почне працювати нормально: що відомо про оновлення iOS 26

Компанія Apple анонсувала набір функцій штучного інтелекту для iPhone ще у 2024 році. Apple Intelligence досі працює дуже недосконало. Але, схоже, що Apple нарешті змінить ситуацію.

У планах компанії вже значаться два великих оновлення iOS 26, пише phonearena.com з посиланням інсайдера Apple Марка Гурмана. Особливо зрадіють китайські користувачі, у яких Apple Intelligence взагалі не працювала на iPhone 16, хоча це була найбільш розрекламована функція тієї лінійки телефонів.

З виходом нової лінійки iPhone 17 все змінилося, і в iOS 26.2 і iOS 26.3 Apple офіційно забезпечить підтримку своїх ШІ-сервісів у Китаї. Доказом цього може слугувати і поява в iOS 26.1 китайської мови і навіть мандаринської говірки.

Втім, відсутність інструментів ШІ була не єдиною китайською проблемою Apple. Наприклад, найтонший iPhone Air на території КНР поки що теж недоступний через використання e-SIM. Це пояснюється тим, що послуги міжнародних операторів у Китаї можуть бути обмежені або працювати повільніше, а смартфони, що продаються на території самої країни, часто не підтримують eSIM. Усе через те, що китайська влада побоюється "зовнішнього контролю", і тому обмежує і інтернет, і доступ до eSIM.

Нагадаємо, раніше користувачі скаржилися, що iPhone 17 швидко набуває "не товарного" вигляду. У мережі стали з'являтися фотографії смартфонів з вм'ятинами і потертостями — при тому, що лінійку iPhone 17 було представлено зовсім недавно. Подряпини виявили і на чорних, і на темно-синіх варіантах iPhone 17 Pro і Pro Max. Причому проблему фіксували якраз у китайських магазинах.

Також повідомлялося, що незабаром після презентації в камерах нових iPhone 17 знайшли серйозний дефект, і ця проблема проявилася ще до офіційного старту продажів, який відкрився 19 вересня.