Тысячи смартфонов столкнулись с проблемой: не работает важное платежное приложение

Пользователи уже жаловались на обновление Android 16 QPR1, которое начали получать смартфоны Google Pixel. Раньше участникам бета-тестирования приходилось ждать обновления No Data Wipe, а теперь проблемы появились и с приложением-кошельком Google Wallet.

Related video

На Reddit появилось множество отчетов об ошибке, которая отображается при использовании Google Wallet (и Google Pay в некоторых странах), пишет androidpolice.com. Как отмечают пострадавшие пользователи, при открытии Google Wallet появляется ошибка "Ваше устройство не соответствует требованиям безопасности" с соответствующим текстом, предполагающим, что пользователь может использовать "несертифицированное программное обеспечение". Правда, само приложение все-таки небезнадежно – оно возобновляет работу после нажатия кнопки "Понятно" в сообщении об ошибке.

Но это не единственная неприятность, связанная со смартфонами Pixel. На них отмечались и проблемы при использовании VPN от Google (версия QPR1 Beta 3.1). При попытке подключения сайт выдавал ошибку "недоступен для этой учетной записи".

Однако, в отличие от ошибки Google Wallet, встроенный VPN-сервис Google не работает вообще, так что тут ситуация даже еще хуже. Одним из способов решения этой проблемы называют повторную регистрация в программе бета-тестирования и обновление до Android 16 QPR2 Beta 2. Но такой вариант подойдет не всем, да и QPR2 Beta 2 не застрахована от ошибок.

Так что, похоже, пользователям остается только ждать, пока Google выпустит обновление No Data Wipe для их телефонов Pixel. А это произойдет не раньше октября.

Ранее стало известно, что новым смартфонам Pixel не хватает одной полезной функции, которая могла бы спасти батарею. Речь о Battery Share, которая позволяла пользователям делиться зарядом своего телефона с теми, у кого он разрядился, и даже давала возможность заряжать беспроводные наушники.

Также Фокус писал о том, какие смартфоны можно купить вместо Google Pixel 10 Pro. Среди них, в частности, назывался флагманский Galaxy S25 от Samsung.