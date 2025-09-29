Тисячі смартфонів зіткнулися з проблемою: не працює важливий платіжний додаток

Користувачі вже скаржилися на оновлення Android 16 QPR1, яке почали отримувати смартфони Google Pixel. Раніше учасникам бета-тестування доводилося чекати оновлення No Data Wipe, а тепер проблеми з'явилися і з додатком-гаманцем Google Wallet.

Related video

На Reddit з'явилося безліч звітів про помилку, яка відображається під час використання Google Wallet (і Google Pay у деяких країнах), пише androidpolice.com. Як зазначають постраждалі користувачі, при відкритті Google Wallet з'являється помилка "Ваш пристрій не відповідає вимогам безпеки" з відповідним текстом, який передбачає, що користувач може використовувати "несертифіковане програмне забезпечення". Щоправда, сам додаток усе-таки небезнадійний — він відновлює роботу після натискання кнопки "Зрозуміло" в повідомленні про помилку.

Але це не єдина неприємність, пов'язана зі смартфонами Pixel. На них відзначалися і проблеми при використанні VPN від Google (версія QPR1 Beta 3.1). При спробі підключення сайт видавав помилку "недоступний для цього облікового запису".

Однак, на відміну від помилки Google Wallet, вбудований VPN-сервіс Google не працює взагалі, тож тут ситуація навіть ще гірша. Одним зі способів розв'язання цієї проблеми називають повторну реєстрацію в програмі бета-тестування та оновлення до Android 16 QPR2 Beta 2. Але такий варіант підійде не всім, та й QPR2 Beta 2 не застрахована від помилок.

Тож, схоже, користувачам залишається тільки чекати, поки Google випустить оновлення No Data Wipe для їхніх телефонів Pixel. А це станеться не раніше жовтня.

Раніше стало відомо, що новим смартфонам Pixel не вистачає однієї корисної функції, яка могла б врятувати батарею. Мова про Battery Share, яка дозволяла користувачам ділитися зарядом свого телефону з тими, у кого він розрядився, і навіть давала можливість заряджати бездротові навушники.

Також Фокус писав про те, які смартфони можна купити замість Google Pixel 10 Pro. Серед них, зокрема, називався флагманський Galaxy S25 від Samsung.