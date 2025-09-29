Универсальный и быстрый: эксперты пояснили, почему им так нравится бюджетный iPad

Вскоре после выхода обновления iPadOS 26 в сентябре Apple установила его и на iPad 11-го поколения – самый доступный планшет в линейке компании, выпушенный чуть ранее, в марте 2025 года.

Теперь он предлагает даже Stage Manager – функцию многозадачности, которая раньше была доступна только на дорогих iPad, отмечает slashgear.com. Базовый iPad, несмотря на свой старый мобильный процессор A16, получил полную переработку ОС, и почти сравнялся с премиальными моделями, если не считать Apple Intelligence.

Если вам не нужен еще более компактный планшет (например, iPad mini), то базовый iPad может прослужить вам не один год, отмечает издание. Тем более, что Apple обещает ему много обновлений программного обеспечения.

У iPad 11-го поколения полностью металлический корпус, и это уже плюс по сравнению с прочими бюджетными вариантами. Есть сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, и дисплей с диагональю 11 дюймов (разрешение – 2360 x 1640 пикселей, а максимальная яркость – 500 нит).

Процессор Apple A16 довольно производительный, а благодаря увеличенному объему оперативной памяти и накопителя этот планшет даже выгоднее своего предшественника. Он легко продержится восемь-девять часов при просмотре видео и еще около семи часов – при работе с десятком приложений с подключенной клавиатурой.

Есть, конечно, и вои недостатки. Как уже было упомянуто, тут нет Apple Intelligence, – в первую очередь, из-за недостатка памяти и процессорной мощности. Но можно компенсировать это установкой сторонних инструментов искусственного интеллекта, таких как Gemini и ChatGPT.

