Універсальний і швидкий: експерти пояснили, чому їм так подобається бюджетний iPad

Незабаром після виходу оновлення iPadOS 26 у вересні Apple встановила його і на iPad 11-го покоління — найдоступніший планшет у лінійці компанії, випущений трохи раніше, у березні 2025 року.

Тепер він пропонує навіть Stage Manager — функцію багатозадачності, яка раніше була доступна тільки на дорогих iPad, зазначає slashgear.com. Базовий iPad, незважаючи на свій старий мобільний процесор A16, отримав повну переробку ОС, і майже зрівнявся з преміальними моделями, якщо не брати до уваги Apple Intelligence.

Якщо вам не потрібен ще більш компактний планшет (наприклад, iPad mini), то базовий iPad може прослужити вам не один рік, зазначає видання. Тим більше, що Apple обіцяє йому багато оновлень програмного забезпечення.

У iPad 11-го покоління повністю металевий корпус, і це вже плюс порівняно з іншими бюджетними варіантами. Є сканер відбитків пальців, вбудований у кнопку живлення, і дисплей з діагоналлю 11 дюймів (роздільна здатність — 2360 x 1640 пікселів, а максимальна яскравість — 500 ніт).

Процесор Apple A16 доволі продуктивний, а завдяки збільшеному обсягу оперативної пам'яті та накопичувача цей планшет навіть вигідніший за свого попередника. Він легко протримається вісім-дев'ять годин під час перегляду відео і ще близько семи годин — під час роботи з десятком застосунків із підключеною клавіатурою.

Є, звичайно, і свої недоліки. Як уже було згадано, тут немає Apple Intelligence, — насамперед через нестачу пам'яті та процесорної потужності. Але можна компенсувати це встановленням сторонніх інструментів штучного інтелекту, таких як Gemini і ChatGPT.

