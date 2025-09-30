Мессенджер WhatsApp получил крупное обновление: что изменится для iPhone и Android

Популярный мессенджер WhatsApp объявил о целом ряде обновлений для пользователей iOS и Android. Например, теперь пользователям будет легче найти групповой чат, даже если у него странное и неочевидное название.

Related video

Вскоре в WhatsApp можно будет делиться "живыми" фотографиями, уточняет techradar.com. Если у вас смартфон Android, вы также получите доступ к сканированию документов. Еще их можно будет обрезать, отправлять и сохранять прямо из приложения WhatsApp, – очень удобно для более официальных чатов, так как не надо будет задействовать дополнительное приложение для предварительной подготовки документа.

На iPhone такая функция тоже доступна: зайдите в чат, нажмите на значок "+", выберите "Документ", а затем нажмите "Сканировать документ".

Что касается поиска групповых чатов, то эту опцию называют настоящей находкой, – мол, часто за всем прозвищами и нелепыми названиями трудно найти, в каком чате искать нужное. В WhatsApp добавился новый полезный инструмент поиска, и теперь, если вы ищете имена знакомых людей в этом чате, приложение покажет вам групповые чаты, которыми вы делились.

А когда вы найдете подходящий групповой чат, вы сможете воспользоваться и несколькими новыми обновлениями ИИ от Meta AI. Например, использовать бота для создания собственных тем чата в рамках функции "Темы чата".

А во время видеозвонка (индивидуального или группового) вы можете попросить ИИ создать для вас уникальный фон. Эти фоны вы также можете использовать в своих снэпах и видео, снятых в приложении WhatsApp.

Когда именно запустятся все эти обновления, компания Meta (владелец мессенджера) пока не уточнила, но эксперты издания предполагают, что они заработают уже в ближайшее время.

Ранее стало известно, как защититься от мошенников в приложении WhatsApp. Тогда речь шла о возможном мошенничестве как раз в групповых чатах.

Также Фокус сообщал, что пользователи жалуются на WhatsApp из-за очередного обновления. В мессенджере появилась голосовая почта, которая и так-то не была очень популярным сервисом, и люди были недовольны таким нововведением.