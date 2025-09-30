Месенджер WhatsApp отримав велике оновлення: що зміниться для iPhone і Android

Популярний месенджер WhatsApp оголосив про цілу низку оновлень для користувачів iOS і Android. Наприклад, тепер користувачам буде легше знайти груповий чат, навіть якщо у нього дивна і неочевидна назва.

Незабаром у WhatsApp можна буде ділитися "живими" фото, уточнює techradar.com. Якщо у вас смартфон Android, ви також отримаєте доступ до сканування документів. Ще їх можна буде обрізати, надсилати і зберігати прямо з додатка WhatsApp, — дуже зручно для більш офіційних чатів, оскільки не треба буде задіювати додатковий додаток для попередньої підготовки документа.

На iPhone така функція теж доступна: зайдіть у чат, натисніть на значок "+", виберіть "Документ", а потім натисніть "Сканувати документ".

Щодо пошуку групових чатів, то цю опцію називають справжньою знахідкою, — мовляв, часто за всіма прізвиськами та безглуздими назвами важко знайти, в якому чаті шукати потрібне. У WhatsApp додався новий корисний інструмент пошуку, і тепер, якщо ви шукаєте імена знайомих людей у цьому чаті, додаток покаже вам групові чати, якими ви ділилися.

А коли ви знайдете відповідний груповий чат, ви зможете скористатися і кількома новими оновленнями ШІ від Meta AI. Наприклад, використовувати бота для створення власних тем чату в межах функції "Теми чату".

А під час відеодзвінка (індивідуального або групового) ви можете попросити ШІ створити для вас унікальне тло. Ці фони ви також можете використовувати у своїх снепах і відео, знятих у додатку WhatsApp.

Коли саме запустять усі ці оновлення, компанія Meta (власник месенджера) поки не уточнила, але експерти видання припускають, що вони запрацюють уже найближчим часом.

Раніше стало відомо, як захиститися від шахраїв у додатку WhatsApp. Тоді йшлося про можливе шахрайство якраз у групових чатах.

Також Фокус повідомляв, що користувачі скаржаться на WhatsApp через чергове оновлення. У месенджері з'явилася голосова пошта, яка і так-то не була дуже популярним сервісом, і люди були незадоволені таким нововведенням.