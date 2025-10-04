На экране iPhone появляется яркое пятно: что происходит и как от этого избавиться

Бывает, что вы замечаете на вашем iPad или iPhone круглое пятно, которое выглядит ненормально ярким. Причем оно остается на месте независимо от ваших действий.

По идее, никаких ярких пятен на дисплее iPad или iPhone быть не должно, поясняет slashgear.com. С этой проблемой в первую очередь сталкиваются пользователи более старых iPhone и iPad с ЖК-экраном. Но от нее не застрахованы и новые гаджеты с OLED-дисплеями.

Почему появляется пятно на iPhone

Яркие пятна на ЖК-экране могут появляться по разным причинам – например, из-за внутреннего нагрева материнской платы устройства или физического повреждения дисплея. Часто случается и так называемая утечка подсветки: ЖК-панели таких устройств используют подсветку, и со временем ее компоненты могут деградировать, и утечка на определенной области экрана выглядит как раз ярким пятном.

На новых iPhone и iPad с OLED-дисплеями яркое пятно может указывать на выгорание экрана. Это часто происходит там, где отображается статический контент (к примеру, значки приложений или логотипы). Пиксели в этом месте начинают деградировать и создают эффект светового пятна.

Как избавиться от пятна на экране

Тут только плохие новости – самостоятельно решить проблему не получится. Компания Apple официально не признала ее наличие, так как это связано с технологией LCD и OLED, используемой в основе устройства. Единственный вариант – обратиться в сервисный центр, чтобы определить, покрывает ли повреждение стандартная гарантия на ваш iPhone или iPad.

Если на вашем гаджете нет следов физических повреждений, Apple может бесплатно заменить экран в течение гарантийного срока. Но если есть вмятины, разбитое стекло и прочие повреждения, под гарантийный случай это не попадает, – разве что у вас есть программа AppleCare+, которая поможет снизить стоимость ремонта.

Между прочим, если проблема связана с внутренним аппаратным дефектом, простого ремонта или замены экрана будет недостаточно, и яркое пятно может со временем появиться снова. Так что тут важно определить первопричину.

Напомним, ранее пользователи жаловались, что iPhone 17 быстро принимает "не товарный" вид. В сети стали появляться фотографии смартфонов с вмятинами и потертостями – при том, что линейка iPhone 17 была представлена совсем недавно.

Также сообщалось, что вскоре после презентации в камерах новых iPhone 17 нашли серьезный дефект, и эта проблема проявилась еще до официального старта продаж (19 сентября).