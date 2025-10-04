На екрані iPhone з'являється яскрава пляма: що відбувається і як цього позбутися

Буває, що ви помічаєте на вашому iPad або iPhone круглу пляму, яка виглядає ненормально яскравою. Причому вона залишається на місці незалежно від ваших дій.

За ідеєю, ніяких яскравих плям на дисплеї iPad або iPhone бути не повинно, пояснює slashgear.com. З цією проблемою насамперед стикаються користувачі старіших iPhone і iPad з РК-екраном. Але від неї не застраховані й нові гаджети з OLED-дисплеями.

Чому з'являється пляма на iPhone

Яскраві плями на РК-екрані можуть з'являтися з різних причин — наприклад, через внутрішній нагрів материнської плати пристрою або фізичне пошкодження дисплея. Часто трапляється і так званий витік підсвічування: РК-панелі таких пристроїв використовують підсвічування, і з часом його компоненти можуть деградувати, і витік на певній ділянці екрана має вигляд якраз яскравої плями.

На нових iPhone і iPad з OLED-дисплеями яскрава пляма може вказувати на вигоряння екрана. Це часто відбувається там, де відображається статичний контент (наприклад, значки додатків або логотипи). Пікселі в цьому місці починають деградувати і створюють ефект світлової плями.

Як позбутися плями на екрані

Тут тільки погані новини — самостійно розв'язати проблему не вийде. Компанія Apple офіційно не визнала її наявність, оскільки це пов'язано з технологією LCD і OLED, яка використовується в основі пристрою. Єдиний варіант — звернутися в сервісний центр, щоб визначити, чи покриває пошкодження стандартна гарантія на ваш iPhone або iPad.

Якщо на вашому гаджеті немає слідів фізичних ушкоджень, Apple може безкоштовно замінити екран протягом гарантійного терміну. Але якщо є вм'ятини, розбите скло та інші пошкодження, під гарантійний випадок це не потрапляє, — хіба що у вас є програма AppleCare+, яка допоможе знизити вартість ремонту.

Між іншим, якщо проблема пов'язана з внутрішнім апаратним дефектом, простого ремонту або заміни екрана буде недостатньо, і яскрава пляма може з часом з'явитися знову. Тож тут важливо визначити першопричину.

Нагадаємо, раніше користувачі скаржилися, що iPhone 17 швидко набуває "не товарного" вигляду. У мережі стали з'являтися фотографії смартфонів з вм'ятинами і потертостями — при тому, що лінійку iPhone 17 було представлено зовсім недавно.

Також повідомлялося, що незабаром після презентації в камерах нових iPhone 17 знайшли серйозний дефект, і ця проблема проявилася ще до офіційного старту продажів (19 вересня).