Популярная модель iPhone исчезнет навсегда: какой телефон купить ей на замену (фото)

Когда выходит новая линейка iPhone, несколько старых моделей обычно снимаются с производства. С появлением iPhone17 такая судьба постигла модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

Эти два смартфона в свое время ознаменовали переход к новому дизайну передней панели со стеклянным экраном, напоминает slashgear.com. Впрочем, всегда можно подобрать замену. Издание предлагает свои варианты телефонов, которые можно купить вместо iPhone 15.

iPhone 17 и iPhone 16

Это, конечно, самый очевидный выбор. iPhone 17 – это вообще флагман с 6,3-дюймовым дисплеем, который, по заявлению производителя, может работать 30 часов в режиме просмотра видео от одной зарядки. Apple также обновила сверхширокоугольную камеру до 48-мегапиксельного сенсора, а фронтальная камера получила новую 18-мегапиксельную камеру Center Stage. К тому же, iPhone 17 получил функцию Apple Intelligence, которой не хватало в iPhone 15.

Телефон iPhone 17 Фото: Tom's Guide

Что касается iPhone 16, то у него тоже есть технология Apple Intelligence, а также специальная кнопка управления камерой, поддержка макросъемки и пространственной съемки, микширование звука для видео и более быстрая зарядка MagSafe.

Google Pixel 10

Если вы не хотите менять один телефон Apple на другой, то это, пожалуй, лучший представитель мира Android.

Телефон Google Pixel 10 Фото: Android Authority

Смартфон предлагает универсальную тройную камеру, включая отдельный телеобъектив с зумом для съемки на большие расстояния. Как и MagSafe на iPhone, Pixel 10 поддерживает беспроводную магнитную зарядку (PixelSnap) и расширенный объем памяти (256 ГБ) в базовой модели.

OnePlus 13R

Такой вариант подойдет для тех, кто ищет надежный смартфон за более приемлемую цену.

Телефон OnePlus 13R Фото: techadvisor.com

Тут есть отличная OLED-панель с высокой частотой обновления, флагманская производительность, универсальная тройная камера и мощный аккумулятор с поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Напомним, что в 2026 году компания Apple собирается выпустить складной iPhone . Это будет первый складной смартфон в истории компании.