Популярная модель iPhone исчезнет навсегда: какой телефон купить ей на замену (фото)
Когда выходит новая линейка iPhone, несколько старых моделей обычно снимаются с производства. С появлением iPhone17 такая судьба постигла модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus.
Эти два смартфона в свое время ознаменовали переход к новому дизайну передней панели со стеклянным экраном, напоминает slashgear.com. Впрочем, всегда можно подобрать замену. Издание предлагает свои варианты телефонов, которые можно купить вместо iPhone 15.
iPhone 17 и iPhone 16
Это, конечно, самый очевидный выбор. iPhone 17 – это вообще флагман с 6,3-дюймовым дисплеем, который, по заявлению производителя, может работать 30 часов в режиме просмотра видео от одной зарядки. Apple также обновила сверхширокоугольную камеру до 48-мегапиксельного сенсора, а фронтальная камера получила новую 18-мегапиксельную камеру Center Stage. К тому же, iPhone 17 получил функцию Apple Intelligence, которой не хватало в iPhone 15.
Что касается iPhone 16, то у него тоже есть технология Apple Intelligence, а также специальная кнопка управления камерой, поддержка макросъемки и пространственной съемки, микширование звука для видео и более быстрая зарядка MagSafe.
Google Pixel 10
Если вы не хотите менять один телефон Apple на другой, то это, пожалуй, лучший представитель мира Android.
Смартфон предлагает универсальную тройную камеру, включая отдельный телеобъектив с зумом для съемки на большие расстояния. Как и MagSafe на iPhone, Pixel 10 поддерживает беспроводную магнитную зарядку (PixelSnap) и расширенный объем памяти (256 ГБ) в базовой модели.
OnePlus 13R
Такой вариант подойдет для тех, кто ищет надежный смартфон за более приемлемую цену.
Тут есть отличная OLED-панель с высокой частотой обновления, флагманская производительность, универсальная тройная камера и мощный аккумулятор с поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.
Напомним, что в 2026 году компания Apple собирается выпустить складной iPhone. Это будет первый складной смартфон в истории компании.
Еще инсайдеры сообщали, что первый складной смартфон Apple будет напоминать по дизайну модели Samsung, а стоить – около двух тысяч долларов.