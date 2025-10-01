Популярна модель iPhone зникне назавжди: який телефон купити їй на заміну (фото)
Коли виходить нова лінійка iPhone, кілька старих моделей зазвичай знімаються з виробництва. З появою iPhone17 така доля спіткала моделі iPhone 15 і iPhone 15 Plus.
Ці два смартфони свого часу ознаменували перехід до нового дизайну передньої панелі зі скляним екраном, нагадує slashgear.com. Утім, завжди можна підібрати заміну. Видання пропонує свої варіанти телефонів, які можна купити замість iPhone 15.
iPhone 17 і iPhone 16
Це, звісно, найочевидніший вибір. iPhone 17 — це взагалі флагман із 6,3-дюймовим дисплеєм, який, за заявою виробника, може працювати 30 годин у режимі перегляду відео від однієї зарядки. Apple також оновила надширококутну камеру до 48-мегапіксельного сенсора, а фронтальна камера отримала нову 18-мегапіксельну камеру Center Stage. До того ж, iPhone 17 отримав функцію Apple Intelligence, якої не вистачало в iPhone 15.
Що стосується iPhone 16, то в нього теж є технологія Apple Intelligence, а також спеціальна кнопка управління камерою, підтримка макрозйомки і просторової зйомки, мікшування звуку для відео та швидша зарядка MagSafe.
Google Pixel 10
Якщо ви не хочете змінювати один телефон Apple на інший, то це, мабуть, найкращий представник світу Android.
Смартфон пропонує універсальну потрійну камеру, включно з окремим телеоб'єктивом із зумом для зйомки на великі відстані. Як і MagSafe на iPhone, Pixel 10 підтримує бездротову магнітну зарядку (PixelSnap) і має розширений обсяг пам'яті (256 ГБ) у базовій моделі.
OnePlus 13R
Такий варіант підійде для тих, хто шукає надійний смартфон за прийнятнішу ціну.
Тут є чудова OLED-панель з високою частотою оновлення, флагманська продуктивність, універсальна потрійна камера і потужний акумулятор з підтримкою надшвидкої дротової зарядки потужністю 80 Вт.
Нагадаємо, що у 2026 році компанія Apple збирається випустити складаний iPhone. Це буде перший складаний смартфон в історії компанії.
Ще інсайдери повідомляли, що перший складаний смартфон Apple нагадуватиме за дизайном моделі Samsung, а коштуватиме — близько двох тисяч доларів.