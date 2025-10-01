Популярна модель iPhone зникне назавжди: який телефон купити їй на заміну (фото)

Коли виходить нова лінійка iPhone, кілька старих моделей зазвичай знімаються з виробництва. З появою iPhone17 така доля спіткала моделі iPhone 15 і iPhone 15 Plus.

Related video

Ці два смартфони свого часу ознаменували перехід до нового дизайну передньої панелі зі скляним екраном, нагадує slashgear.com. Утім, завжди можна підібрати заміну. Видання пропонує свої варіанти телефонів, які можна купити замість iPhone 15.

iPhone 17 і iPhone 16

Це, звісно, найочевидніший вибір. iPhone 17 — це взагалі флагман із 6,3-дюймовим дисплеєм, який, за заявою виробника, може працювати 30 годин у режимі перегляду відео від однієї зарядки. Apple також оновила надширококутну камеру до 48-мегапіксельного сенсора, а фронтальна камера отримала нову 18-мегапіксельну камеру Center Stage. До того ж, iPhone 17 отримав функцію Apple Intelligence, якої не вистачало в iPhone 15.

Телефон iPhone 17 Фото: Tom's Guide

Що стосується iPhone 16, то в нього теж є технологія Apple Intelligence, а також спеціальна кнопка управління камерою, підтримка макрозйомки і просторової зйомки, мікшування звуку для відео та швидша зарядка MagSafe.

Google Pixel 10

Якщо ви не хочете змінювати один телефон Apple на інший, то це, мабуть, найкращий представник світу Android.

Телефон Google Pixel 10 Фото: Android Authority

Смартфон пропонує універсальну потрійну камеру, включно з окремим телеоб'єктивом із зумом для зйомки на великі відстані. Як і MagSafe на iPhone, Pixel 10 підтримує бездротову магнітну зарядку (PixelSnap) і має розширений обсяг пам'яті (256 ГБ) у базовій моделі.

OnePlus 13R

Такий варіант підійде для тих, хто шукає надійний смартфон за прийнятнішу ціну.

Телефон OnePlus 13R Фото: techadvisor.com

Тут є чудова OLED-панель з високою частотою оновлення, флагманська продуктивність, універсальна потрійна камера і потужний акумулятор з підтримкою надшвидкої дротової зарядки потужністю 80 Вт.

Нагадаємо, що у 2026 році компанія Apple збирається випустити складаний iPhone . Це буде перший складаний смартфон в історії компанії.