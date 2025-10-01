"Как орешки щелкает": военные показали нестандартное оружие против дронов ВС РФ (видео)

Бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" уничтожают российские беспилотники с помощью перехватчиков с дробовиками на Торецком направлении.

Такое нестандартное оружие, которое только набирает популярность в Силах обороны, позволяет беречь зенитные дроны для более дорогих и опасных целей. Бригада опубликовала в Facebook подборку поражений вражеских БПЛА.

Судя по видео, "Азов" использует FPV-дроны, оснащенные специальной системой, которая стреляет дробью прямо в воздухе, не испытывая при этом сильной отдачи. Она позволяет использовать коптер повторно, в отличие от "камикадзе", которые взрываются для поражения целей.

Бойцам удалось зафиксировать поражение российского БпЛА "Молния". Это недорогой ударный беспилотник самолетного типа, который сделан из простых материалов, но может нести боевую часть весом до 5 кг или FPV-дроны со взрывчаткой.

FPV-дробовик "Азова" сбивает дроны РФ

"На этих кадрах FPV-дробовик как орешки щелкает вражеские БПЛА, приближаясь и кормя их свинцом из двухстволки с близкой дистанции на Торецком направлении", — прокомментировал украинский журналист и военнослужащий Юрий Бутусов на своем канале в Telegram.

В другом случае военные вместо дроби использовали сетку, которая вылетела из ствола и опутала винты FPV-дрона. Вероятно, таким образом можно обезвреживать российские перехватчики и коптеры на оптоволокне.

Ранее писали об оружии для дронов от VARTA DroneHunter, которое стреляет дробью. Представитель компании рассказал Фокусу, как оно работает и против каких вражеских БпЛА уже применяется Силами обороны.

Сообщали также, что в ВСУ придумали решение против оптоволоконных дронов в виде колючей проволоки, которая вращается. Для работы системы нужна конструкция с опорами, механический блок, аккумулятор и контроллер. Средство может работать по 12 часов в сутки, прикрывая отрезок длиной 150 метров.