"Як горішки лускає": військові показали нестандартну зброю проти дронів ЗС РФ (відео)

Бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 12-ої бригади спеціального призначення Національної гвардії України «Азов» знищують російські безпілотники за допомогою перехоплювачів із дробовиками на Торецькому напрямку.

Related video

Така нестандартна зброя, яка тільки набирає популярність у Силах оборони, дозволяє берегти зенітні дрони для дорожчих та небезпечніших цілей. Бригада опублікувала у Facebook підбірку уражень ворожих БПЛА.

Судячи з відео, "Азов" використовує FPV-дрони, оснащені спеціальною системою, яка стріляє дробом прямо у повітрі, не відчуваючи при цьому сильної віддачі. Вона дозволяє використовувати коптер повторно, на відміну від "камікадзе", які вибухають для ураження цілей.

Бійцям вдалося зафіксувати ураження російського БпЛА "Молния". Це недорогий ударний безпілотник літакового типу, який зроблений з простих матеріалів, але може нести бойову частину вагою до 5 кг або FPV-дрони з вибухівкою.

FPV-дробовик "Азова" збиває дрони РФ

"На цих кадрах FPV-дробовик як горішки лускає ворожі БПЛА, наближаючись і годуючи їх свинцем з двохстволки з близької дистанції на Торецькому напрямку", — прокоментував український журналіст і військовослужбовець Юрій Бутусов на своєму каналі у Telegram.

У іншому випадку військові замість дробу використали сітку, яка вилетіла зі ствола та обплутала гвинти FPV-дрона. Ймовірно, таким чином можна знешкоджувати російські перехоплювачі та коптери на оптоволокні.

Раніше писали про зброю для дронів від VARTA DroneHunter, яка стріляє дробом. Представник компанії розповів Фокусу, як вона працює і проти яких ворожих БпЛА вже застосовується Силами оборони.

Повідомляли також, що у ЗСУ придумали рішення проти оптоволоконних дронів у вигляді колючого дроту, який обертається. Для роботи системи потрібна конструкція з опорами, механічний блок, акумулятор та контролер. Засіб може працювати по 12 годин на добу, прикриваючи відрізок довжиною 150 метрів.