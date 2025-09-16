Дрони, ШІ, чотири стволи: які російські БПЛА знищує унікальна зброя від VARTA DroneHunter

Перехоплення стало новим витком війни дронів в Україні, і українська компанія VARTA DroneHunter створила нестандартне рішення для кінетичного ураження ворожих БПЛА. Її зброя дозволяє коптерам ЗСУ безпечно розстрілювати ворожі безпілотники у повітрі і вже ефективно застосовується на полі бою.

Related video

VARTA DroneHunter виготовляє системи перехоплення дронів, призначені для встановлення на коптери. В її основі лежить пристрій кінетичного ураження KOZAK, який відстрілює спеціальні заряди з двох стволів 12-го калібру за допомогою електричних сигналів. Це трохи нагадує постріл із дробовика.

Представник VARTA DroneHunter Максим Дибенко розповів Фокусу, як технологія вже нищить російську техніку і які покращення скоро отримають захисники України.

Пристрій має власні плати електричної ініціації, які підключаються безпосередньо до плати польотного контролера, тому не потрібно встановлювати додаткової системи зв’язку абощо. Боєприпас може уражати цілі на відстані до 50 метрів, хоча ефективна дистанція складає близько 30 метрів.

У розробника є власний FPV-комплекс під назвою SICH, однак KOZAK також можна встановити на коптери від десятка інших популярних виробників з рамами діагоналлю від 10 до 15 дюймів. KOZAK перебуває на озброєнні понад десяти підрозділів. З її допомогою Сили оборони збивають російські розвідувальні БПЛА, FPV-дрони, коптери-бомбардувальники – це типові цілі. Однак у серпні одна з частин на Харківському та Донецькому напрямках знищила за допомогою системи російський БПЛА "Молния", що вказує на універсальність технології.

"Два різних підрозділи, один в Ізюмі, інший – під Констянтинівкою, працювали і дали нам відео по про що вони використовують наші системи перехоплення проти "Молний". Ми з ними зараз активно спілкуємося для того, щоб модернізувати одну з наших моделей. Там інші балістичні характеристики, і габаритні розміри, і вага. Найголовніше, що окремий антидроновий заряд ми споряджуємо саме для роботи проти таких цілей, як "Молния"", – заявив Максим Дибенко.

Щоб збивати "Молнии", потрібно атакувати їх на ближчій відстані, приблизно 5-6 метрів. Саме тому фахівці роблять спеціальний антидроновий патрон для того, щоб він був ефективним проти подібних цілей.

Система від VARTA DroneHunter збила БПЛА "Молния" під Костянтинівкою

Компанія розробила потужнішу версію BULAVA з чотирма стволами, призначену для встановлення на дрони з 15-дюймовими рамами. Припускається, що вона вдвічі (кратно кількості стволів) підвищить шанси перехоплювачів збити цілі за одну місію та повернутися для перезаряджання.

"Ми бачимо, що дуже ефективно працюємо над збереженням бортів, бо у середньому дрон може зробити 20-40 бойових вильотів, а не в один бік полетіти. Так підтримується економіка війни, математика, на яку зараз Україна сильно орієнтується. Плюс наші заряди коштують дешево, 6 євро — ліквідований невеликий дрон. Це дуже великий коефіцієнт ефективності ведення бойових дій", — зазначили на виробництві.

Чотириствольна система BULAVA, встановлена на квадрокоптері Фото: VARTA DroneHunter

Комплекс VARTA SICH поєднує FPV-дрон та систему кінетичного перехоплення у вигляді готового рішення "з коробки". Випробування за участі представників інституту Міноборони завершилися позитивними відгуками. Наразі система перебуває в процесі кодифікації для офіційного застосування в армії.

"Зараз ми впроваджуємо першу частину автономності і перехоплення, в рамках якої встановлюємо на дрони додаткову камеру і додатковий пристрій з програмним забезпеченням нашим, який автоматично розбирає відеоряд на пікселі, підсвічує квадрат і робить так зване цілевказання для пілота, що допомагає раніше виявити та розпізнати ціль", – пояснив представник компанії.

Як правило, оператор дрона бачить ціль за 20-25 метрів, і у нього лишається доволі мало часу, щоб відреагувати. Нова система підсвічує об’єкти за 70-90 метрів, і у майбутньому дистанцію планують збільшити.

"Наступна генерація, яку випускатимемо – це сам дрон буде спрямовуватися у зону і переслідуватиме ціль після підтвердження пілотом", – поділився Максим.

Як тільки ціль потрапляє у зону дії антидронового заряду, система автоматично або за командою пілота здійснює постріл і знищує її. Оператор сам обирає, який режим застосовувати: автономний або ручний.

"Краще робити це в автоматичному режимі через людський фактор, можливу затримку тощо. Якраз зараз ми над цим працюємо, тому що були запити від військових. Не завжди військові можуть швидко зреагувати, може бути нестабільний зв'язок, або відеокартинка, або ще якісь проблеми, які поставлять під загрозу успішне виконання місії", – розповіли розробники.

ШІ-система DOZOR допомагає операторам знаходити цілі

Штучний інтелект має зменшити ще одну проблему – нестачу пілотів. Завдяки автономній системі Dozor AI одна людина зможе керувати 5-7 безпілотниками одночасно, втручаючись лише при виникненні нестандартних ситуацій або для виконання дуже складних місій. У VARTA DroneHunter вважають, що таким чином Сили оборони зможуть зменшити перевагу росіян у кількості людей і техніки на полі бою.

Системи перехоплення компанії українські військові зараз використовують для прикриття дружніх розвідувальних БПЛА, дронів-маток та бомбардувальників. За допомогою такої технології їм вдається знищити ворожі перехоплювачі та зберегти коштовну техніку.

У жовтні виробники планують випробувати систему для захисту розвідувальних дронів літакового типу. Встановлена під крилами, вона має захищати їх від ворожих перехоплювачів під час виконання місії.

"Ми проведемо закриті внутрішньополігонні польоти, подивимося, як військові будуть давати зворотний зв'язок щодо цього напрямку.

Щоб покращити ефективність бійців при використанні дронів-перехоплювачів, що відстрілюють заряди, компанія спільно з іншим розробником створили спеціальну версію симулятора. Військові можуть безплатно її отримати, аби покращити навички маневрування і влучання. Цивільні ж можуть отримати симулятор від розробника на комерційній основі.

12 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив: Україні потрібно 1600 перехоплювачів, щоб збивати 800 "Шахедів" на добу. Або хоча б 500, враховуючи, що система ППО має й інші види озброєння.

Нещодавно заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що в Україні є дрони-перехоплювачі проти реактивних "Шахедів". Зараз Сили оборони намагаються вибудувати оптимальну систему ППО, яка зможе ефективно відбивати масовані атаки ЗС РФ.