Дроны, ИИ, четыре ствола: какие БПЛА России уничтожает уникальное оружие от VARTA DroneHunter

Перехват стал новым витком войны дронов в Украине, и украинская компания VARTA DroneHunter создала нестандартное решение для кинетического поражения вражеских БПЛА. Ее оружие позволяет коптерам ВСУ безопасно расстреливать вражеские беспилотники в воздухе и уже эффективно применяется на поле боя.

VARTA DroneHunter производит системы перехвата дронов, предназначенные для установки на коптеры. В ее основе лежит устройство кинетического поражения KOZAK, которое отстреливает специальные заряды из двух стволов 12-го калибра с помощью электрических сигналов. Это немного напоминает выстрел из дробовика.

Представитель VARTA Максим Дыбенко рассказал Фокусу, как технология уже уничтожает российскую технику и какие улучшения скоро получат защитники Украины.

Устройство имеет собственные платы электрической инициации, которые подключаются непосредственно к плате полетного контроллера, поэтому не нужно устанавливать дополнительной системы связи и тому подобное. Боеприпас может поражать цели на расстоянии до 50 метров, хотя эффективная дистанция составляет около 30 метров.

У разработчика есть собственный FPV-комплекс под названием SICH, однако KOZAK также можно установить на коптеры от десятка других популярных производителей с рамами диагональю от 10 до 15 дюймов. KOZAK находится на вооружении более десяти подразделений. С ее помощью Силы обороны сбивают российские разведывательные БПЛА, FPV-дроны, коптеры-бомбардировщики — это типичные цели. Однако в августе одна из частей на Харьковском и Донецком направлениях уничтожила с помощью системы российский БПЛА "Молния", что указывает на универсальность технологии.

"Два разных подразделения, одно в Изюме, другое — под Константиновкой, работали и дали нам видео о том, что они используют наши системы перехвата против "Молний". Мы с ними сейчас активно общаемся для того, чтобы модернизировать одну из наших моделей. Там другие баллистические характеристики, и габаритные размеры, и вес. Самое главное, что отдельный антидроновой заряд мы снаряжаем именно для работы против таких целей, как "Молния"", — заявил Максим Дыбенко.

Чтобы сбивать "Молнии", нужно атаковать их на более близком расстоянии, примерно 5-6 метров. Именно поэтому специалисты делают специальный антидроновой патрон для того, чтобы он был эффективным против подобных целей.

Система от VARTA DroneHunter сбила БПЛА "Молния" под Константиновкой

Компания разработала более мощную версию BULAVA с четырьмя стволами, предназначенную для установки на дроны с 15-дюймовыми рамами. Предполагается, что она вдвое (кратно количеству стволов) повысит шансы перехватчиков сбить цели за одну миссию и вернуться для перезарядки.

"Мы видим, что очень эффективно работаем над сохранением бортов, потому что в среднем дрон может сделать 20-40 боевых вылетов, а не в одну сторону полететь. Так поддерживается экономика войны, математика, на которую сейчас Украина сильно ориентируется. Плюс наши заряды стоят дешево, 6 евро — ликвидированный небольшой дрон. Это очень большой коэффициент эффективности ведения боевых действий", — отметили на производстве.

Четырехствольная система BULAVA, установленная на квадрокоптере Фото: VARTA DroneHunter

Комплекс VARTA SICH сочетает FPV-дрон и систему кинетического перехвата в виде готового решения "из коробки". Испытания с участием представителей института Минобороны завершились положительными отзывами. Сейчас система находится в процессе кодификации для официального применения в армии.

"Сейчас мы внедряем первую часть автономности и перехвата, в рамках которой устанавливаем на дроны дополнительную камеру и дополнительное устройство с программным обеспечением нашим, которое автоматически разбирает видеоряд на пиксели, подсвечивает квадрат и делает так называемое целеуказание для пилота, что помогает раньше обнаружить и распознать цель", — пояснил представитель компании.

Как правило, оператор дрона видит цель за 20-25 метров, и у него остается довольно мало времени, чтобы отреагировать. Новая система подсвечивает объекты за 70-90 метров, и в будущем дистанцию планируют увеличить.

"Следующая генерация, которую будем выпускать — это сам дрон будет направляться в зону и преследовать цель после подтверждения пилотом", — поделился Максим.

Как только цель попадает в зону действия антидронового заряда, система автоматически или по команде пилота производит выстрел и уничтожает ее. Оператор сам выбирает, какой режим применять: автономный или ручной.

"Лучше делать это в автоматическом режиме из-за человеческого фактора, возможной задержки и тому подобное. Как раз сейчас мы над этим работаем, потому что были запросы от военных. Не всегда военные могут быстро среагировать, может быть нестабильная связь, или видеокартинка, или еще какие-то проблемы, которые поставят под угрозу успешное выполнение миссии", — рассказали разработчики.

ИИ-система DOZOR помогает операторам находить цели

Искусственный интеллект должен уменьшить еще одну проблему — нехватку пилотов. Благодаря автономной системе Dozor AI один человек сможет управлять 5-7 беспилотниками одновременно, вмешиваясь только при возникновении нестандартных ситуаций или для выполнения очень сложных миссий. В VARTA DroneHunter считают, что таким образом Силы обороны смогут уменьшить преимущество россиян в количестве людей и техники на поле боя.

Системы перехвата компании украинские военные сейчас используют для прикрытия дружественных разведывательных БПЛА, дронов-маток и бомбардировщиков. С помощью такой технологии им удается уничтожить вражеские перехватчики и сохранить ценную технику.

В октябре производители планируют испытать систему для защиты разведывательных дронов самолетного типа. Установленная под крыльями, она должна защищать их от вражеских перехватчиков во время выполнения миссии.

"Мы проведем закрытые внутриполигонные полеты, посмотрим, как военные будут давать обратную связь по этому направлению.

Чтобы улучшить эффективность бойцов при использовании дронов-перехватчиков, отстреливающих заряды, компания совместно с другим разработчиком создали специальную версию симулятора. Военные могут бесплатно ее получить, чтобы улучшить навыки маневрирования и попадания. Гражданские же могут получить симулятор от разработчика на коммерческой основе.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил: Украине нужно 1600 перехватчиков, чтобы сбивать 800 "Шахедов" в сутки. Или хотя бы 500, учитывая, что система ПВО имеет и другие виды вооружения.

Недавно заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что в Украине есть дроны-перехватчики против реактивных "Шахедов". Сейчас Силы обороны пытаются выстроить оптимальную систему ПВО, которая сможет эффективно отражать массированные атаки ВС РФ.