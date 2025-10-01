На старых смартфонах Pixel внезапно появилась спутниковая связь, но есть нюанс

Спутниковая связь – несомненно, важная функция, ведь она решает проблему с коммуникацией даже там, где не ловит мобильная связь. Обычно эту функцию ждут от новых флагманов, но со смартфонами Google Pixel получилось иначе.

Related video

Функции Satellite SOS появилась на некоторых телефонах Pixel 7 и Pixel 8, пишет androidpolice.com. Это, конечно, очень удивило пользователей – ведь эти смартфоны были выпущены еще в 2022 и 2023 году соответственно.

Издание напоминает, что Google решила внедрить функцию спутниковой связи на телефонах Pixel 9 и продолжила поддерживать ее на флагманских моделях, выпущенных с 2024 года. Так что изумление владельцев старых гаджетов вполне объяснимо.

Как оказалось, речь о системной ошибке. Экраны "Спутниковый SOS" находятся в разделе "Безопасность и экстренные вызовы" (меню "Настройки"). Тут-то и начинается некоторая путаница – несмотря на то, что тут есть пошаговая инструкция, как подключить функцию, на старых телефонах она все же не появится. Для этого нужны только смартфоны Pixel 9 и Pixel 10 – ведь у более старых моделей для этого просто нет необходимого аппаратного обеспечения. А с ошибкой, которая вводит пользователей в заблуждение, обещают быстро разобраться.

Ранее стало известно, что новым смартфонам Pixel не хватает одной полезной функции, которая могла бы спасти батарею. Речь о Battery Share, которая позволяла пользователям делиться зарядом своего телефона с теми, у кого он разрядился, и даже давала возможность заряжать беспроводные наушники.

Также Фокус писал о том, какие смартфоны можно купить вместо Google Pixel 10 Pro. Например, достойной заменой может стать другой флагман – Galaxy S25 от Samsung.