На старых смартфонах Pixel внезапно появилась спутниковая связь, но есть нюанс
Спутниковая связь – несомненно, важная функция, ведь она решает проблему с коммуникацией даже там, где не ловит мобильная связь. Обычно эту функцию ждут от новых флагманов, но со смартфонами Google Pixel получилось иначе.
Функции Satellite SOS появилась на некоторых телефонах Pixel 7 и Pixel 8, пишет androidpolice.com. Это, конечно, очень удивило пользователей – ведь эти смартфоны были выпущены еще в 2022 и 2023 году соответственно.
Издание напоминает, что Google решила внедрить функцию спутниковой связи на телефонах Pixel 9 и продолжила поддерживать ее на флагманских моделях, выпущенных с 2024 года. Так что изумление владельцев старых гаджетов вполне объяснимо.
Как оказалось, речь о системной ошибке. Экраны "Спутниковый SOS" находятся в разделе "Безопасность и экстренные вызовы" (меню "Настройки"). Тут-то и начинается некоторая путаница – несмотря на то, что тут есть пошаговая инструкция, как подключить функцию, на старых телефонах она все же не появится. Для этого нужны только смартфоны Pixel 9 и Pixel 10 – ведь у более старых моделей для этого просто нет необходимого аппаратного обеспечения. А с ошибкой, которая вводит пользователей в заблуждение, обещают быстро разобраться.
