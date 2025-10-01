На старих смартфонах Pixel раптово з'явився супутниковий зв'язок, але є нюанс

Супутниковий зв'язок — безсумнівно, важлива функція, адже вона вирішує проблему з комунікацією навіть там, де не ловить мобільний зв'язок. Зазвичай цю функцію чекають від нових флагманів, але зі смартфонами Google Pixel вийшло інакше.

Функції Satellite SOS з'явилася на деяких телефонах Pixel 7 і Pixel 8, пише androidpolice.com. Це, звісно, дуже здивувало користувачів — адже ці смартфони були випущені ще у 2022 та 2023 році відповідно.

Видання нагадує, що Google вирішила впровадити функцію супутникового зв'язку на телефонах Pixel 9 і продовжила підтримувати її на флагманських моделях, випущених із 2024 року. Тож здивування власників старих гаджетів цілком зрозуміле.

Як виявилося, йдеться про системну помилку. Екрани "Супутниковий SOS" знаходяться в розділі "Безпека та екстрені виклики" (меню "Налаштування"). Тут-то і починається деяка плутанина — незважаючи на те, що тут є покрокова інструкція, як підключити функцію, на старих телефонах вона все ж не з'явиться. Для цього потрібні тільки смартфони Pixel 9 і Pixel 10 — адже у старіших моделей для цього просто немає необхідного апаратного забезпечення. А з помилкою, яка вводить користувачів в оману, обіцяють швидко розібратися.

