Цена не оправдана: почему эксперты призывают не покупать батарею MagSafe для iPhone Air

В сентябре 2025 года Apple выпустила тонкий магнитный аккумулятор MagSafe для iPhone Air, однако он разочаровал некоторых пользователей.

MagSafe специально разработали для подзарядки тонкого смартфона, чтобы он дольше работал без подключения к розетке, и продают за 99 долларов как отдельный аксессуар. Издание T2Tech объяснило, почему эксперты считают стоимость несправедливой.

Apple часто устанавливает надбавку к цене на свои аксессуары первой партии, и цена в 99 долларов соответствует цене на другие официальные аксессуары для iPhone, и столько же стоит предыдущая модель MagSafe. Однако многие критики считают, что стоимость слишком высока для дополнения, который "исправляет" недостаток, целенаправленно созданный Apple.

Отчеты указывают на то, что внутренняя батарея iPhone Air составляет всего лишь 2800–2900 мАч. Чтобы получить тонкий смартфон, разработчикам пришлось пожертвовать емкостью аккумулятора. MagSafe же позволяет быстро зарядить его и увеличить время работы до 40 часов при воспроизведении видео. Вместе iPhone Air и MagSafe должны превосходить даже iPhone 17 Pro Max с 39 часами.

Корпус iPhone 17 Air толщиной всего 5,8 мм Фото: Apple

Заместитель редактора Engadget Валентина Палладино считает, что со стороны Apple глупо ожидать, что покупатели захотят доплатить 99 долларов к стоимости iPhone Air в 999 долларов, чтобы получить приличное время работы. Она обратила внимание, что компания включила время совместной работы в характеристики смартфона, намекая, что сам по себе гаджет не может удовлетворить потребности людей, и прямо призвала не покупать аксессуар.

В Engadget подсчитали, что при емкости 3149 мАч за 99 долларов аккумулятор MagSafe стоит около 0,03 доллара за 1 мАч емкости — примерно в три раза дороже за единицу энергии, чем у конкурентов. Например, Anker Nano 5K с емкостью 5000 мАч, сравнимый с MagSafe, который продается по цене около 50–55 долларов.

Портал Tom's Guide считает "скрытым подвохом" тот факт, что MagSafe работает только с iPhone Air, но ни с одной другой моделью iPhone 17. По мнению журналиста Том Притчард, такое ограничение весьма непрактичным, учитывая высокую цену и некоторые технические недостатки.

Gadget Hacks назвал MagSafe решением проблемы, созданной самой Apple. Чтобы сделать iPhone Air очень тонким, разработчикам пришлось пожертвовать размером и емкостью аккумулятора, а потом выпустила недешевый аксессуар, чтобы это компенсировать. Как подсчитали авторы, iPhone Air и MagSafe Pack вместе стоят 1098 долларов, что соответствует цене iPhone 17 Pro с большей батареей и большим количеством функций.

