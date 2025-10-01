Ціна не виправдана: чому експерти закликають не купувати батарею MagSafe для iPhone Air

У вересні 2025 року Apple випустила тонкий магнітний акумулятор MagSafe для iPhone Air, однак він розчарував деяких користувачів.

MagSafe спеціально розробили для підзарядки тонкого смартфона, щоб він довше працював без підключення до розетки, і продають за 99 доларів як окремий аксесуар. Видання T2Tech пояснило, чому експерти вважають вартість несправедливою.

Apple часто встановлює надбавку до ціни на свої аксесуари першої партії, і ціна в 99 доларів відповідає ціні на інші офіційні аксесуари для iPhone, і стільки ж коштує попередня модель MagSafe. Однак багато критиків вважають, що вартість занадто висока для доповнення, яке "виправляє" недолік, цілеспрямовано створений Apple.

Звіти вказують на те, що внутрішня батарея iPhone Air становить лише 2800-2900 мАг. Щоб отримати тонкий смартфон, розробникам довелося пожертвувати ємністю акумулятора. MagSafe ж дає змогу швидко зарядити його і збільшити час роботи до 40 годин при відтворенні відео. Разом iPhone Air і MagSafe повинні перевершувати навіть iPhone 17 Pro Max з 39 годинами.

Корпус iPhone 17 Air товщиною всього 5,8 мм Фото: Apple

Заступник редактора Engadget Валентина Палладіно вважає, що з боку Apple нерозумно очікувати, що покупці захочуть доплатити 99 доларів до вартості iPhone Air в 999 доларів, щоб отримати пристойний час роботи. Вона звернула увагу, що компанія включила час спільної роботи в характеристики смартфона, натякаючи, що сам по собі гаджет не може задовольнити потреби людей, і прямо закликала не купувати аксесуар.

В Engadget підрахували, що при ємності 3149 мАг за 99 доларів акумулятор MagSafe коштує близько 0,03 долара за 1 мАг ємності — приблизно втричі дорожче за одиницю енергії, ніж у конкурентів. Наприклад, Anker Nano 5K з ємністю 5000 мАг, який можна порівняти з MagSafe, продається за ціною близько 50-55 доларів.

Портал Tom's Guide вважає "прихованим каверзою" той факт, що MagSafe працює тільки з iPhone Air, але з жодною іншою моделлю iPhone 17. На думку журналіста Тома Прітчарда, таке обмеження є вельми непрактичним з огляду на високу ціну та деякі технічні недоліки.

Gadget Hacks назвав MagSafe вирішенням проблеми, створеної самою Apple. Щоб зробити iPhone Air дуже тонким, розробникам довелося пожертвувати розміром і ємністю акумулятора, а потім випустила недешевий аксесуар, щоб це компенсувати. Як підрахували автори, iPhone Air і MagSafe Pack разом коштують 1098 доларів, що відповідає ціні iPhone 17 Pro з більшою батареєю і більшою кількістю функцій.

Огляд батареї MagSafe для iPhone Air

