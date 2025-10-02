Google массово блокирует пользователей: что происходит и можно ли это исправить

Многие пользователи лишились доступа к своим аккаунтам Google и даже были заблокированы в поисковике. Все из-за того, что они не подтвердили свой возраст, согласно ужесточенным новым правилам.

Обычно мы просто игнорируем такие запросы и продолжаем пользоваться сервисом, как обычно, пишет androidpolice.com. Но, похоже, что новые правила будут все больше осложнять жизнь пользователям – издание напоминает, что недавно такая ситуация с блокировкой аккаунтов наблюдалась и на YouTube.

Тогда у людей автоматически менялись настройки аккаунтов YouTube, в результате чего им приходилось предоставлять какие-либо документы, удостоверяющие личность, чтобы вернуть доступ к аккаунту. Ситуацию усугубляет и то, что алгоритмы проверки не привязаны к дате рождения: Google использует собственные инструменты искусственного интеллекта для определения возраста пользователя.

Если ваш аккаунт был заблокирован подобным образом, Google предлагает несколько альтернативных вариантов решения проблемы, – например, вы можете сделать селфи, отправить фото удостоверения личности или даже привязать к аккаунту данные кредитной карты.

Естественно, что ни одно из таких решений не вызывает одобрения у пользователей, которые опасаются, что таким образом Google выпытывает у них все больше личной информации. Тем не менее, пока что это единственный способ вернуть доступ к заблокированному аккаунту.

