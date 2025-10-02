Google масово блокує користувачів: що відбувається і чи можна це виправити

Багато користувачів втратили доступ до своїх акаунтів Google і навіть були заблоковані в пошуковику. Усе через те, що вони не підтвердили свій вік, згідно з посиленими новими правилами.

Зазвичай ми просто ігноруємо такі запити і продовжуємо користуватися сервісом, як зазвичай, пише androidpolice.com. Але, схоже, що нові правила дедалі більше ускладнюватимуть життя користувачам — видання нагадує, що нещодавно така ситуація з блокуванням акаунтів спостерігалася і на YouTube.

Тоді у людей автоматично змінювалися налаштування акаунтів YouTube, унаслідок чого їм доводилося надавати будь-які документи, що засвідчують особу, щоб повернути доступ до акаунта. Ситуацію погіршує і те, що алгоритми перевірки не прив'язані до дати народження: Google використовує власні інструменти штучного інтелекту для визначення віку користувача.

Якщо ваш обліковий запис було заблоковано подібним чином, Google пропонує кілька альтернативних варіантів розв'язання проблеми, — наприклад, ви можете зробити селфі, надіслати фото посвідчення особи або навіть прив'язати до облікового запису дані кредитної картки.

Природно, що жодне з таких рішень не викликає схвалення у користувачів, які побоюються, що таким чином Google випитує в них дедалі більше особистої інформації. Проте, поки що це єдиний спосіб повернути доступ до заблокованого акаунту.

Раніше стало відомо, що YouTube таємно змінював зовнішність блогерів за допомогою нейромереж. Це викликало хвилю обурення в мережі.

Також повідомлялося, що сімейні підписки YouTube Premium опинилися під загрозою. Сервіс почав їх блокувати, якщо люди не могли підтвердити, що вони дійсно живуть разом.