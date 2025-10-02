Связь без покрытия и абонплаты: Xiaomi выпустила странный гаджет, который заменит смартфоны

Казалось бы, в 21 веке мысль о связи по рации никому не пришла бы в голову. Тем не менее, китайская компания Xiaomi выпустила именно рацию – но не простую, а адаптированную ко всем современным потребностям.

Related video

Новая цифровая рация Xiaomi Digital Walkie Talkie предлагает цветной экран, Bluetooth, водонепроницаемость и радиус действия 5 километров, сообщает unionrayo.com. Работать автономно она может до 100 часов. Естественно, такая рация пригодится для связи на тех локациях, где есть сложности с мобильной связью.

На 1,57-дюймовом светодиодном экране отображается информация, позволяющая пользователю управлять контактами, настраивать параметры и даже видеть примерное местоположение своего собеседника.

Сертификат защиты IP54 означает, что устройство устойчиво к пыли и брызгам. Еще в рации можно подключать наушники Bluetooth, – и таким образом нет необходимости в связке кабелей. Рация Xiaomi оснащена аккумулятором емкостью 2500 мАч и может работать до 100 часов в режиме ожидания и около 14 часов – в режиме разговора.

Радиус действия составляет 5 километров на открытом пространстве и до 10 тысяч квадратных метров в помещении. Теоретически, ею можно воспользоваться не только в походе, но и, к примеру, в помещении склада или в торговом центре.

Стоит цифровая рация Xiaomi Digital Walkie Talkie 349 юаней (это около 42 долларов, или около 2 тысяч в пересчете на гривны).

Ранее сообщалось, что смартфоны Xiaomi могут потерять одну важную деталь. Китайская компания решила в дальнейшем отказаться от сотрудничества с немецким брендом Leica и перейти на собственные технологии обработки изображений.

Еще стало известно, что новые смартфоны Xiaomi удивили функцией, которую никто не ждал: задние дисплеи некоторых моделей серии Xiaomi 17 можно превратить в игровую приставку.