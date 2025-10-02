Зв'язок без покриття та абонплати: Xiaomi випустила дивний гаджет, який замінить смартфони

Здавалося б, у 21 столітті думка про зв'язок по рації нікому не спала б на думку. Проте китайська компанія Xiaomi випустила саме рацію — але не просту, а адаптовану до всіх сучасних потреб.

Нова цифрова рація Xiaomi Digital Walkie Talkie пропонує кольоровий екран, Bluetooth, водонепроникність і радіус дії 5 кілометрів, повідомляє unionrayo.com. Працювати автономно вона може до 100 годин. Звісно, така рація стане в пригоді для зв'язку на тих локаціях, де є складнощі з мобільним зв'язком.

На 1,57-дюймовому світлодіодному екрані відображається інформація, що дає змогу користувачеві керувати контактами, налаштовувати параметри і навіть бачити приблизне місце розташування свого співрозмовника.

Сертифікат захисту IP54 означає, що пристрій стійкий до пилу і бризок. Ще в рації можна під'єднувати навушники Bluetooth, — і таким чином немає необхідності у зв'язці кабелів. Рація Xiaomi оснащена акумулятором ємністю 2500 мАг і може працювати до 100 годин у режимі очікування і близько 14 годин — у режимі розмови.

Радіус дії становить 5 кілометрів на відкритому просторі і до 10 тисяч квадратних метрів у приміщенні. Теоретично, нею можна скористатися не тільки в поході, а й, приміром, у приміщенні складу або в торговому центрі.

Коштує цифрова рація Xiaomi Digital Walkie Talkie 349 юанів (це близько 42 доларів, або близько 2 тисяч у перерахунку на гривні).

