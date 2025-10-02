Защита абонентов от спама: в Украине вступили в силу новые правила мобильной связи

Со 2 октября в Украине вступили в силу обновленные правила предоставления электронных коммуникационных услуг, которые предусматривают новые механизмы защиты абонентов от спам-звонков и нежелательной рекламы. Теперь мобильные операторы получили право блокировать номера, с которых осуществляются массовые непродуктивные вызовы, а абоненты смогут самостоятельно контролировать подключенные услуги и платные сервисы.

По информации пресс-службы Министерства цифровой трансформации, изменения в правила были инициированы самими операторами и утверждены постановлением Кабинета Министров № 761 от 25 июня 2025 года. Новые нормы нацелены на повышение качества услуг, защиту личного пространства пользователей и уменьшение количества навязчивых рекламных звонков.

В обновленных правилах четко определены два типа вызовов:

Непродуктивные вызовы — это звонки, которые перегружают сеть, негативно влияют на ее эффективность и осуществляются с одного номера на один или несколько номеров. Такие вызовы соответствуют определенным признакам продуктивности, установленным в правилах, и часто расцениваются как спам.

Коммерческие вызовы — легальные звонки, совершаемые компаниями на основании договора с оператором. Они используются для распространения рекламной информации или для подтверждения подлинности номера вызываемого абонента.

Также ведомство подчеркивает, что операторы получили технические инструменты для блокировки нежелательных вызовов еще до того, как они доходят до пользователей. Если абонент получает спам-звонок, он может сообщить об этом своему оператору, после чего номер будет ограничен или заблокирован, и это позволит значительно сократить количество нежелательных вызовов и повысить безопасность пользователей.

Кроме борьбы со спамом, новые правила предусматривают комплексную защиту абонентов и контроль за их расходами:

ни одна платная услуга не активируется без двойного подтверждения пользователя, что предотвращает случайные расходы;

абоненты получают возможность контролировать свои услуги через личный кабинет, выключать ненужные сервисы и просматривать фактические расходы;

SIM-карты пользователей в зоне боевых действий не будут блокироваться за неуплату, а при первом подключении будет предоставляться бесплатный пакет услуг;

установлено ограничение на формирование "минусовых" балансов, что защищает абонентов от больших непредвиденных долгов;

в договорах должна быть указана реальная скорость интернета, а абонент имеет право подать жалобу в Национальную комиссию по вопросам электронных коммуникаций или обратиться в суд в случае несоответствия.

Правительство сообщает, что внедрение новых правил будет постепенным, чтобы операторы успели адаптировать технические системы и обеспечить стабильную работу услуг. Первые изменения, которые непосредственно почувствуют абоненты, ожидаются уже в ближайшие месяцы.

