В Украине появилась первая государственная онлайн-платформа по искусственному интеллекту: как это работает

Министерство цифровой трансформации запустило единое окно ИИ-инициатив. Это первая государственная онлайн-платформа, которая объединяет все ключевые ИИ-проекты, полезные документы, новости сферы искусственного интеллекта.

Напрямую приобщиться к ИИ-трансформации Украины теперь могут и бизнес, и государственные организации, и научные и образовательные учреждения, и международные партнеры, отчитывается Минцифры. Ведомство озвучило амбициозную цель — войти в топ-3 стран мира по уровню развития и внедрения AI до 2030 года.

Министерство уже запустило Дія.АІ в открытое бета-тестирование и продолжает работать над украинской LLM (Большой языковой моделью). На соответствующем сайте можно будет получить доступ к актуальным рекомендациям, полезным инструментам и практическим гайдам по использованию ИИ в различных сферах. Можно будет и присоединиться к комитету по ИИ при Минцифры.

Также новая платформа дает возможности для стартапов. Благодаря проекту SandBox компании смогут в безопасной среде протестировать на соответствие международным стандартам свои ИИ-решения и получить поддержку от государства в различных сферах — GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech, EdTech, уточнили в цифровом ведомстве.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров сообщал, что в "Дії" появится ИИ-ассистент с функцией общения. Пользователям больше не надо будет искать нужную услугу — достаточно будет кратко описать ситуацию, и система сама подскажет, что делать.

Также стало известно, что украинцы смогут менять фамилии онлайн. Новую услугу в "Дії" так же анонсировал Михаил Федоров и заверил, что новая возможность станет доступной уже до конца этого года.