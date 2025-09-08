В Україні з'явилася перша державна онлайн-платформа зі штучного інтелекту: як це працює

Міністерство цифрової трансформації запустило єдине вікно ШІ-ініціатив. Це перша державна онлайн-платформа, яка поєднує всі ключові АІ-проєкти, корисні документи, новини сфери штучного інтелекту.

Related video

Напряму долучитися до АІ-трансформації України тепер можуть і бізнес, і державні організації, і наукові й освітні заклади, і міжнародні партнери, звітує Мінцифри. Відомство озвучило амбітну мету – увійти до топ 3 країн світу за рівнем розвитку та впровадження AI до 2030 року.

Міністерство вже запустило Дія.АІ у відкрите бета-тестування та продовжує працювати над українською LLM (Великою мовною моделлю). На відповідному сайті можна буде отримати доступ до актуальних рекомендацій, корисних інструментів та практичних гайдів з використання ШІ в різних сферах. Можна буде і долучитися до комітету із ШІ при Мінцифрі.

Також нова платформа дає можливості для стартапів. Завдяки проєкту SandBox компанії зможуть у безпечному середовищі протестувати на відповідність міжнародним стандартам свої ШІ-рішення та отримати підтримку від держави в різних сферах – GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech, EdTech, уточнили у цифровому відомстві.

Раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомляв, що у "Дії" з'явиться АІ-асистент із функцією спілкування. Користувачам більше не треба буде шукати потрібну послугу — достатньо буде коротко описати ситуацію, і система сама підкаже, що робити.

Також стало відомо, що українці зможуть змінювати прізвища онлайн. Нову послугу в "Дії" так само анонсував Михайло Федоров і запевнив, що нова можливість стане доступною вже до кінця цього року.